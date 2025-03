TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour 2024. Toronto Pearson, l'aéroport le plus fréquenté du Canada, a continué d'afficher une forte demande pour le transport aérien, les volumes de passagers ayant augmenté de 4,4 % pour s'établir à 46,8 millions en 2024, comparativement à 2023. La croissance est attribuable à une augmentation de 7,5 % des voyages internationaux, ce qui reflète le statut de l'aéroport Toronto Pearson en tant qu'aéroport nord-américain qui compte le plus grand nombre de correspondances internationales.

« L'année a été exceptionnellement bonne pour la réputation de Toronto Pearson en tant que plaque tournante mondiale du tourisme, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction. Alors que nous continuons de rebâtir notre trafic passagers pour retrouver le sommet de 2019, nous avons réussi à attirer sept nouvelles compagnies aériennes pour qu'elles commencent leurs activités ici, ce qui fait que nous surpassons tous les grands aéroports d'Amérique du Nord. Nous avons également obtenu le titre très convoité de meilleur aéroport qui accueille plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord, dans le cadre des prix annuels pour la qualité du service aéroportuaire, la référence par excellence de l'industrie. »

« Il s'agit de réalisations incroyables qui reflètent les gains que nous avons déjà réalisés aux premières étapes de notre nouveau plan stratégique décennal. Pour répondre à la croissance et aux attentes changeantes des clients, nous investissons dans l'ensemble de l'aéroport afin d'améliorer l'expérience des passagers, de soutenir la résilience opérationnelle et d'accroître la capacité, notamment grâce à des initiatives de transformation numérique et à l'adoption de nouvelles technologies. »

L'un des éléments clés du plan stratégique est Pearson LIFT, un programme d'immobilisations à long terme visant à répondre à la croissance prévue du nombre de passagers au cours de la prochaine décennie. Annoncé en avril 2024, LIFT est un important plan d'investissement dans les infrastructures axé sur la transformation de l'aéroport Pearson en l'un des aéroports les plus avancés, durables et conviviaux pour les passagers au monde. Pearson LIFT permettra de revitaliser les installations existantes, de remplacer les actifs vieillissants et de construire d'importants nouveaux espaces modernisés dans les aérogares pour les passagers de l'aéroport Pearson et les compagnies aériennes partenaires.

« LIFT est essentiel pour accroître notre compétitivité et améliorer notre position en tant que plaque tournante mondiale du tourisme et moteur clé de l'économie canadienne, a déclaré Mme Flint. Nos plans ont été officiellement approuvés par nos compagnies aériennes partenaires à l'aéroport Pearson, et nous allons de l'avant à un rythme accéléré afin d'offrir rapidement et à un coût abordable cette nouvelle infrastructure dont nous avons grandement besoin. »

La GTAA surveille de près les événements géopolitiques, évalue nos risques et se positionne pour s'adapter aux pressions tarifaires actuelles qui créent une incertitude économique.

Faits saillants sur les passagers et les finances























(en millions) 2024 2023 Variation1 2022 Volume du trafic passagers





%

Vols intérieurs 16,4 16,5 (0,1) (0,8) 14,3 Vols internationaux 30,4 28,3 2,1 7,5 21,3 Total 46,8 44,8 2,0 4,4 35,6 (en millions de dollars)









Total des revenus 1 975,4 1 887,1 88,3 4,7 1 491,9 BAIIAI2 938,2 960,3 (22,1) (2,3) 758,8 Marge du BAIIA 47,5 % 50,9 % (3,4) (6,7) 50,8 %











Bénéfice net 329,2 265,0 64,2 24,2 72,3











Flux de trésorerie disponible 2 381,4 468,7 (87,3) (18,6) 235,4







1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau).



2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.





Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les revenus ont augmenté de 88,3 millions de dollars pour s'établir à 1 975,4 millions de dollars par rapport à la même période en 2023, principalement en raison d'une augmentation du volume du trafic passagers et aérien et de la hausse des tarifs aéronautiques.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) a diminué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de 22,1 millions de dollars pour s'établir à 938,2 millions de dollars, comparativement à la même période en 2023. La hausse des revenus associée à l'augmentation des activités d'exploitation a été compensée par une augmentation des coûts d'exploitation pour 2024, en raison des investissements faits dans l'année qui visaient à soutenir l'expérience client alors que le trafic passagers continue d'augmenter.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le bénéfice net a augmenté de 64,2 millions de dollars pour s'établir à 329,2 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. En plus des facteurs décrits ci-dessus, l'augmentation est attribuable aux charges de dépréciation sur les immeubles de placement en 2023 qui ne se sont pas reproduites, aux réévaluations d'actifs et aux revenus d'intérêts plus élevés associés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie ainsi qu'aux placements à court terme.

Le flux de trésorerie disponible a diminué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de 87,3 millions de dollars pour s'établir à 381,4 millions de dollars, comparativement à la même période en 2023, sous l'effet d'une réduction des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (« PIEA ») et une diminution des flux de trésorerie provenant de l'exploitation attribuable au moment où le fonds de roulement change. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont utilisés pour financer des dépenses d'investissement visant à améliorer les installations et à favoriser la croissance, tout en maintenant une expérience client de qualité.

Au cours de l'année 2024, les investissements en capital de la GTAA ont notamment permis les réalisations suivantes :

la réfection d'environ 465 400 mètres carrés d'infrastructure côté piste, comprenant la piste 15R33L, les voies de circulation et les dalles d'aire de trafic, ainsi que 40 000 mètres carrés supplémentaires de réparations sur la piste 05-23, la voie de circulation A et la voie de circulation G;

l'acquisition et la réception de la solution d'enregistrement de prochaine génération, qui offre à tous les passagers des aérogares de nouveaux processus essentiels sans contact et à faible contact;

la modernisation du hall d'entrepiste pour faciliter la croissance du trafic passagers et offrir une flexibilité opérationnelle grâce à la disponibilité de portes supplémentaires. Le projet a été essentiellement terminé en novembre 2024, ce qui a permis de remettre en état des installations d'aérogare et des portes existantes, et d'ajouter de nouvelles portes;

la revitalisation des toilettes de l'aérogare 1, notamment la modernisation et la normalisation d'installations sanitaires dans toute l'aérogare, et l'introduction de nouvelles technologies et l'amélioration de l'accessibilité;

dans le cadre du réapprovisionnement de la flotte de l'aéroport, la GTAA a acheté de l'équipement comme des camions d'incendie, des souffleuses à neige, des camions de dégivrage, des tracteurs et des véhicules polyvalents compacts. L'ajout de ces nouveaux véhicules a accru la résilience de la flotte de la GTAA, assurant ainsi un nombre suffisant de véhicules opérationnels pour dégager les pistes et les voies de circulation à l'aéroport Toronto Pearson.

En 2024, la GTAA a exercé l'option de prolongation de 20 ans de son bail foncier. Par conséquent, le bail foncier expire maintenant le 1er décembre 2076. Cette prolongation offre une plus grande stabilité aux partenaires commerciaux et aux investisseurs financiers de l'aéroport.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 décembre 2024 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

