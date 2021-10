/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à une émission de billets de série 2021-1 (garantis) d'une valeur de 400 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,15 % et échéant le 5 octobre 2051 (les « billets ») dans le cadre d'un placement privé (« l'émission ») en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les produits nets découlant de l'émission permettront à la GTAA de rembourser certaines dettes à court terme. Les agents principaux conjoints pour cette émission étaient RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., et les gestionnaires conjoints pour cette émission étaient Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capital Inc. et Valeurs Mobilières TD inc.

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus important aéroport du Canada et un réseau essentiel reliant les gens, les entreprises et les biens. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport de plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord » lors de quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports. Le Conseil international des aéroports a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé. De plus, l'aéroport Pearson de Toronto a été le premier aéroport canadien à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

