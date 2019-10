La GTAA procède à l'émission de billets échéant le 17 octobre 2039

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS ET IL N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

TORONTO, le 17 oct. 2019 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à une émission de billets de 2,75 % d'une valeur de 900 millions de dollars échéant le 17 octobre 2039 (garantis), de série 2019-2 (les « billets ») à titre de placement privé (l'« émission ») en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le produit net de l'émission sera utilisé pour financer le rachat de billets à moyen terme de 1,51 %, d'une valeur de 300 millions de dollars, échéant le 21 février 2021 (garantis), de série 2016-1, ainsi que pour rembourser certaines dettes à court terme de la GTAA. Les agents principaux conjoints pour cette émission étaient Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., et les cogestionnaires pour l'émission étaient Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson (« Toronto Pearson »). Par son trafic de 49,5 millions de passagers en 2018, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport en importance en Amérique du Nord au chapitre du nombre total annuel de passagers internationaux. Toronto Pearson est une plaque tournante des déplacements de particuliers et du transport de biens vers des destinations partout au pays, sur le continent et dans le monde. La GTAA continue de miser sur le statut de plaque tournante internationale de l'Aéroport Toronto Pearson, en rehaussant l'expérience et la sécurité des clients et en contribuant au succès de sociétés aériennes, qui sont nos partenaires, et des économies régionale et nationale.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente des billets aux États-Unis. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, sauf dans le cadre d'une exemption d'une telle inscription.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA : 416 776-3709

Related Links

www.gtaa.com