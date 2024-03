La grue automotrice sur pneumatiques XCA4000 de XCMG souligne la 7e fois que XCMG bat son propre record du monde

HENGSHUI, Chine, 27 mars 2024 /CNW/ - Dans une récente opération dans un parc éolien de 200 MW dans le comté de Jing, Hengshui, en Chine, la grue XCA4000, livrée par XCMG, un leader mondial de l'industrie des machines de construction, il y a 20 jours, avec la plus grande capacité de levage et la plus grande hauteur au monde, a effectué avec succès son premier levage. La grue a soulevé une série de composants, dont une nacelle d'éolienne de 130 tonnes, un moyeu de 40 tonnes et trois pales de 95 mètres de long, pesant chacune 28 tonnes, jusqu'à une hauteur de 162 mètres pour l'assemblage sur la tour. Cette réalisation représente la septième fois que XCMG surpasse son propre record mondial depuis 2010.

Avec sa capacité de levage de 230 tonnes à une hauteur de 162 mètres, la grue XCA4000 établit un nouveau point de repère pour la capacité de levage la plus élevée et la plus lourde parmi les grues automotrices sur pneumatiques et une première livraison a récemment été effectuée à Hebei Rongcheng Technology à Hengshui, en Chine. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

La grue automotrice sur pneumatiques XCA4000 a été livrée à Hebei Rongcheng Technology, avec une capacité de levage sans précédent de 4 000 tonnes, ce qui en fait la solution idéale pour l'installation d'éoliennes de plus de 10 MW. Dotée d'une capacité de levage de 230 tonnes à une hauteur de 170 mètres, la grue XCA4000 établit un nouveau point de repère pour la capacité de levage la plus élevée et la plus lourde parmi les grues automotrices sur pneumatiques Cette étape est particulièrement importante, car la fabrication mondiale d'équipement éolien tend vers des modèles plus gros et plus lourds, nécessitant des équipements de levage et d'installation offrant des capacités de levage supérieures, des hauteurs de levage supérieures et une technologie de sécurité améliorée.

L'engagement de XCMG à l'égard de l'innovation est évident compte tenu des caractéristiques de pointe de la grue XCA4000, y compris la technologie de flèche flexible haute performance, qui répond à des défis communs comme la réduction de la capacité de levage à haute altitude et l'espace limité sous les crochets de levage de turbine. Cette technologie permet de réduire de 20 à 30 % le temps nécessaire pour installer une éolienne, ce qui améliore considérablement l'efficacité des projets de construction d'éoliennes.

La sécurité demeure une priorité absolue pour XCMG, en particulier en ce qui concerne la grue et l'équipement de levage. La grue XCA4000 est équipée d'un système de contrôle mis au point par l'entreprise et d'une technologie de sécurité active avec plus d'une dizaine de capteurs répartis sur la flèche. Elle est capable de détecter et d'éliminer les dangers potentiels pour la sécurité en temps réel, assurant ainsi le plus haut niveau de sécurité pendant la construction.

Les capacités impressionnantes de la grue XCA4000 sont complétées par sa capacité à transporter des composants lourds, tels que la flèche principale et les stabilisateurs, pesant jusqu'à 400 tonnes, et son aptitude en pente de 16 %, ce qui améliore son efficacité dans le transfert de charges lourdes.

Le leadership de XCMG dans le domaine des équipements de très grande taille est soutenu par sa maîtrise de la technologie de conception pour les structures de déformation de grande taille et non linéaires, établissant les normes mondiales de l'industrie en matière de précision de calcul des grandes structures. À la fin de 2023, XCMG a livré plus de 200 unités de grues automotrices sur pneumatiques de mille tonnes, consolidant ainsi sa réputation de « meilleur choix » pour les projets de levage d'éoliennes à grande échelle dans le monde.

Avec le lancement de la grue XCA4000, XCMG continue d'être un chef de file dans l'industrie des machines de construction, offrant des solutions novatrices qui répondent aux besoins changeants du marché mondial.

Veuillez consulter le site https://www.xcmg.com/en-ap/solution/solu-detail-9618596.htm pour en savoir plus sur la grue XCA4000.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371734/With_capability_hoist_230_tons_a_height_162_meters_XCA4000.jpg

SOURCE XCMG Machinery

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, [email protected]