WestJet continue de rechercher une solution, alors que le syndicat demeure malveillant aux dépens des précieux plans de voyage des Canadiens.

CALGARY, AB, le 29 juin 2024 /CNW/ - L'AMFA (Aircraft Mechanics Fraternal Association) poursuit sa grève, forçant WestJet à effectuer encore plus d'annulations à travers son réseau. Suite aux manœuvres flagrantes du syndicat visant à perturber les plans de voyage de milliers de Canadiens au cours de la longue fin de semaine de juillet, WestJet a annulé 407 vols au total afin de maintenir la stabilité de l'ensemble de ses opérations. WestJet continue d'espérer une intervention alors qu'elle explore toute avenue possible de solution.

« Cette journée a été extrêmement difficile pour nous tous à WestJet. Chaque annulation de vol que nous sommes forcés d'effectuer représente des centaines d'invités qui sont touchés par les actions irresponsables de ce syndicat, » a déclaré Diederik Pen, Président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe. « Face à cette adversité, nos équipes travaillent fort tout en menant les opérations de façon sécuritaire et contrôlée. »

WestJet continuera à stationner ses avions pour le reste de la soirée ainsi que demain le dimanche 30 juin 2024, réduisant de façon sécuritaire sa flotte opérationnelle à approximativement 30 avions d'ici demain soir.

Sommaire total des annulations



Annulations au total Jeudi 27 juin 2024 18 Vendredi 28 juin 2024 25 Samedi 29 juin 2024 282 Dimanche 30 juin 2024 68 Lundi 1er juillet 11 Mardi 2 juillet 3

Vols annulés au total : 407

Pour suivre la situation en constante évolution, veuillez consulter la page des Faits saillants sur westjet.com.

Tous les invités devraient prendre connaissance de l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Veuillez consulter la page des Mises à jour aux invités de WestJet pour obtenir plus de renseignements sur l'état des vols, les changements de plans de voyage et plus encore.

