REGINA, SK, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Les employés sont le cœur et l'âme de la GRC et tous les jours, nous rendons hommage à ceux qui ne sont plus parmi nous. L'acte de souvenir le plus visible est le Service commémoratif national de la GRC, qui a lieu à la Division Dépôt, à Regina tous les ans le deuxième dimanche de septembre. Le Service rend hommage aux membres réguliers, gendarmes spéciaux, gendarmes auxiliaires et membres civils qui ont tous perdu la vie dans des circonstances différentes, mais tous en accomplissant leur devoir.

Cette année, le Service aura lieu en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Les deux services précédents ont eu lieu virtuellement et nous avons pris la difficile décision de n'ajouter aucun nom au Tableau d'honneur. Cette année, il était important que les membres des familles, amis et collègues puissent se rassembler pour partager ensemble le souvenir de leurs êtres chers.

Le dimanche 11 septembre 2022, trois nouveaux noms seront inscrits au Cénotaphe, à la Liste du Souvenir et aux plaques du mur du Souvenir de la GRC : ceux des gendarmes Allan Poapst, Heidi Stevenson et Shelby Patton. Cette liste comptera maintenant 246 membres décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis la création de la Police à cheval du Nord-Ouest en 1873. Toutes ces personnes ont marqué de manière permanente la GRC, nos vies et la vie de ceux qu'ils ont servis : la population du Canada.

Le Service commémoratif national de la GRC sera diffusé en ligne sur la chaîne YouTube de la Division Dépôt de la GRC . Vous pourrez le regarder en direct ou après la diffusion.

Date : Dimanche 11 septembre

Heure : 9 h (HNC)

Français : https://youtu.be/gn0WA0THCio

Anglais : https://youtu.be/9mJuub7MpSI

Le Service commémoratif national de la GRC de cette année ne sera pas ouvert au public.

Mesures de sécurité

La GRC a appris que des manifestations pourraient avoir lieu à des établissements policiers partout au pays le 11 septembre. Il s'agit d'une priorité élevée et des mesures de sécurité seront mises en œuvre. La Division Dépôt de la GRC collabore avec la communauté et les organismes partenaires pour gérer tout risque potentiel.

Invitation aux médias

Les membres des médias accrédités sont invités à assister au Service commémoratif national de la GRC. Si vous souhaitez assister au Service, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la Division Dépôt par courriel ou par téléphone pour être escortés. Les médias sont priés de confirmer leur présence au plus tard à midi le vendredi 9 septembre.

Tous les membres des médias sont tenus de laisser une pièce d'identité délivrée par le gouvernement afin de recevoir une carte de visiteur. Les visiteurs de l'École de la GRC doivent être escortés en tout temps.

Un point de presse aura lieu après le défilé. Les noms des personnes qui accorderont des entrevues seront annoncés à votre arrivée à la Salle de garde de l'édifice Fort Dufferin.

8 h - Arrivée des médias à l'École de la GRC

9 h à 10 h - Défilé commémoratif

10 h à 10 h 30 - Point de presse

Veuillez vous garer au Centre du patrimoine de la GRC (5907, avenue Dewdney) et vous rendre à pied sur la promenade Bonner, en direction sud, jusqu'à la Salle de garde de l'édifice Fort Dufferin pour obtenir une carte de visiteur et rencontrer votre escorte.

