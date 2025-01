La GRC, le Service de police de Toronto et l'Association canadienne des chefs de police dirigent une réflexion sur le rôle de la police dans les interventions auprès des personnes en crise

TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Afin de discuter du rôle des organismes d'application de la loi dans les appels de service concernant des personnes en crise, la GRC, le Service de police de Toronto (SPT) et l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) ont convié à un atelier les dirigeants d'un groupe représentatif de services de police provinciale et autochtone de régions urbaines et rurales, ainsi que des chercheurs et experts en formation des quatre coins du pays.

Partout au Canada, les policiers sont souvent les premiers à intervenir auprès des personnes en crise, mais le public et la police remettent de plus en plus en question cette façon de faire, surtout lorsqu'il n'y a pas de menace imminente pour la sécurité du public ou de la personne en crise. Les services de police canadiens comprennent le rôle important des professionnels de la santé mentale et d'autres services sociaux et continuent à appuyer une approche collaborative dans la gestion de ce type d'intervention.

La GRC, le SPT et l'ACCP entendaient susciter le dialogue et la collaboration entre les dirigeants de corps policiers et d'autres experts pour mettre en commun les expériences, examiner les défis et les possibilités, cerner les lacunes et tirer des leçons des modèles d'intervention et partenariats à l'œuvre dans différentes régions.

Les participants à l'atelier ont accueilli sir Mark Rowley, commissaire de la police métropolitaine de Londres, présent virtuellement pour parler de l'expérience de son organisation qui utilise le modèle Right Care, Right Person (les services adaptés à la personne). Suivant ce modèle, les appels liés à la santé sont pris en charge par l'organisme le plus compétent pour le faire plutôt que d'être acheminés systématiquement à la police. L'expérience montre que ce modèle permet d'obtenir de meilleurs résultats, de réduire le fardeau pour tous les organismes et de s'assurer que la personne reçoive les soins dont elle a besoin.

Les participants ont ainsi pu discuter de leurs expériences respectives, examiner des modèles d'intervention et envisager des approches adaptées aux besoins particuliers de leurs collectivités. L'approche collaborative, l'intérêt et la mobilisation des participants témoignent de la volonté de la communauté canadienne d'application de la loi d'intervenir de façon adaptée, efficace et efficiente auprès des personnes en crise et d'agir dans leur meilleur intérêt.

Nous savons que le nombre d'appels liés à la santé mentale confiés à la police augmente. Pour s'attaquer aux causes profondes de cette problématique, il faut suffisamment de ressources et un effort soutenu, dans la durée, cohérent et collaboratif de la part des différents ordres de gouvernement. Nous devons continuer de travailler ensemble pour mettre sur pied les services de soutien et les ressources nécessaires, afin que la police ne soit plus la seule à intervenir auprès des personnes en crise.

- Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

« Je tiens à remercier tous les chefs de police et experts canadiens qui cherchent à adopter une nouvelle approche face aux personnes neurodivergentes et ayant des troubles en santé mentale qui nécessitent des soins de santé et non une intervention policière. Le Service de police de Toronto s'est engagé à travailler avec ses partenaires du secteur de la santé d'une manière qui reconnaît que « la santé mentale, c'est la santé».



- Chef Myron Demkiw, Service de police de Toronto

Aujourd'hui, des dirigeants policiers canadiens ont eu l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre par leurs services de police respectifs et de réfléchir à des solutions proactives et à long terme afin d'atténuer les risques pour la sécurité publique associés aux interventions auprès des personnes en crise; il s'agit de faire en sorte que les personnes qui nécessitent des soins en santé mentale aient accès à des services sociaux et de santé adéquats, durant les crises, mais également en dehors de celles-ci.

­- Commissaire Thomas Carrique, Police provinciale de l'Ontario, et président de l'Association canadienne des chefs de police

