OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la GRC a lancé une nouvelle page Web permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations de la Commission des pertes massives (CPM), un moyen accessible et transparent de suivre les progrès réalisés par la GRC dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport final de la CPM. Cette page fait partie de la plateforme d'information de la GRC sur les progrès liés à la CPM --une reformulation en un point central de notre contenu lié à la CPM.

Cette page permettra aux utilisateurs de faire un suivi et des recherches concernant les progrès réalisés par la GRC dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport final de la CPM. À l'avenir, la GRC utilisera aussi cette page pour fournir des mises à jour sur notre travail en réponse à d'autres examens externes importants concernant la GRC.

À l'aide des divers filtres et fonctions de recherche, les utilisateurs trouveront une liste de mesures de suivi et d'initiatives mises en œuvre par la GRC pour donner suite aux recommandations, et pour apporter un changement significatif et durable.

Cette page sera mise à jour tous les trois mois, au fur et à mesure que la GRC fait des progrès concernant des mesures de suivi précises. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire au fil RSS afin d'être avisées des mises à jour dès qu'elles sont apportées à la page. Les utilisateurs pourront aussi chercher les dernières mises à jour à l'aide du filtre de date.

« Le lancement de la page Web de suivi des progrès est un jalon important dans notre engagement à faire rapport du travail que nous entreprenons pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport final de la Commission des pertes massives, et pour améliorer notre transparence envers la population canadienne. Nous poursuivrons nos efforts, de concert avec nos partenaires, en vue de faire progresser la réforme à l'échelle de l'organisation. »

-- Mike Duheme, commissaire

Le 27 mars 2024, la GRC a publié sa stratégie intitulée Passer à l'action : Stratégie de la GRC pour mettre en œuvre les recommandations du rapport final de la Commission des pertes massives. Cette stratégie est organisée en 10 thèmes, dans lesquels sont regroupées les recommandations de la CPM. Chaque thème comprend des mesures de suivi visant à faire progresser la mise en œuvre des recommandations.

Bien que la GRC ait un rôle à jouer pour faire progresser la mise en œuvre des 130 recommandations de la CPM en collaboration avec ses partenaires, son rôle varie en fonction des recommandations, puisque la GRC est responsable de 33 recommandations, et contribue à 55 autres.

Les mesures de suivi affichées dans la page Web de suivi des progrès ne portent pas sur les 130 recommandations formulées dans le rapport final de la CPM, puisque certaines recommandations ne sont pas de notre ressort. Le nombre de mesures de suivi varie en fonction du travail requis. Des mesures de suivi peuvent aussi être modifiées, retirées ou ajoutées, puisque nous évaluons constamment si nos efforts sont à la hauteur des attentes ou soutiennent nos partenaires. Certaines mesures de suivi peuvent aussi être retardées parce que nous nous efforçons d'obtenir des autorisations ou des ressources supplémentaires.

D'autres informations sur les efforts de réforme à la GRC sont fournies sur la plateforme d'information sur les progrès de la GRC.

