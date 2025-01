OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La GRC est heureuse d'annoncer le lancement, par l'intermédiaire de son Bureau du gouvernement ouvert, d'une deuxième consultation publique invitant la population à lui fournir ses précieux commentaires sur l'ébauche du plan stratégique visant l'établissement de son Forum multilatéral sur la transparence et la confiance. Cette initiative constitue une étape significative des efforts continus que déploie l'organisation afin d'accroître la transparence, la confiance et la prise de décision fondée sur des données probantes.

Le Forum multilatéral sur la transparence et la confiance servira à jeter des ponts entre la société civile, les intervenants non gouvernementaux et la GRC en favorisant un dialogue ouvert, un processus décisionnel équitable et l'adoption de priorités communes. L'ébauche du plan stratégique de la GRC expose les raisons pour lesquelles il est nécessaire de créer cet organe consultatif afin de dégager des idées nouvelles et de formuler des recommandations qui permettront de fonder davantage la prise de décision sur des données probantes et d'apporter des changements organisationnels dans une optique d'amélioration de la transparence et de la confiance.

Les participants à cette consultation contribueront de façon cruciale à déterminer l'avenir du Forum multilatéral sur la transparence et la confiance. Ils auront l'occasion :

d'aider à en définir le cadre de gouvernance;

de s'exprimer sur les priorités de la GRC en ce qui concerne les données ouvertes et la communication de l'information;

de jouer un rôle dans l'établissement de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes.

La plateforme de consultation en ligne sécurisée garantit la confidentialité des commentaires et l'anonymat des participants, tout en permettant de vérifier que ces derniers sont des personnes réelles. Elle ne sera utilisée pour recueillir aucun renseignement personnel à leur sujet, mais seulement leurs idées et leurs opinions.

La consultation sera ouverte jusqu'au 14 février prochain. La GRC encourage les membres des communautés, les partenaires et les intervenants du pays entier à lui faire part de leurs observations. Ensemble, nous pouvons élaborer des politiques plus solides, favoriser la confiance et renforcer les liens entre la GRC et les collectivités qu'elle sert.

Pour obtenir des précisions et participer à la consultation, visitez l'adresse suivante : PlaceSpeak - Consultation sur le Plan stratégique du Forum Multilatéral sur la Transparence et la Confiance de la GRC. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau du gouvernement ouvert (EnterpriseTransparency-Transparenceauseindelorganisation@rcmp-grc.gc.ca).

Consultation des observations recueillies lors de la première consultation publique

Dans le cadre de notre engagement à faire preuve de transparence, nous encourageons les participants à prendre connaissance des avis recueillis précédemment au sujet de l'ébauche de la politique sur la transparence en se rendant à l'adresse suivante : PlaceSpeak - Politique de transparence de la GRC.

