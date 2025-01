MISSISSAUGA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région du Centre et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avisent les voyageurs qu'il est illégal de transporter toute quantité de cannabis sur les vols internationaux.

Le 14 novembre, deux personnes se sont présentées séparément à l'aéroport international Pearson de Toronto pour prendre un vol à destination de Londres, au Royaume-Uni. Un examen de leurs bagages par l'ASFC a permis de découvrir deux cas distincts de cannabis vraisemblablement dissimulé à l'intérieur des bagages, pour un total d'environ 45 kg, d'une valeur marchande estimée à 175 000 $.

L'ASFC a saisi le cannabis et arrêté les voyageuses. L'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de l'aéroport de Toronto de la région du Centre de la GRC a porté les accusations suivantes :

Krystle Lee Paula Cormack (40 ans), qui avait en sa possession 21,95 kg de cannabis, a été arrêtée et accusée d'exportation en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis .





(40 ans), qui avait en sa possession 21,95 kg de cannabis, a été arrêtée et accusée d'exportation en violation de l'article 11(2) de la . Channelle Monique Atherton (32 ans), qui avait en sa possession 22,5 kg de cannabis, a été arrêtée et accusée d'exportation en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis.

Les deux accusées ont été libérées sur engagement et doivent comparaître au Palais de justice A. Grenville & William Davis le 12 février 2025.

« Si vous êtes une victime ou si vous croyez avoir été ciblé par une organisation criminelle pour transporter du cannabis, signalez la situation à votre service de police local. Notre meilleur moyen de défense reste la sensibilisation. Méfiez-vous de toute offre qui semble trop belle pour être vraie, car vous serez tenu responsable et vos vacances de rêve pourraient se transformer en séjour en prison. »

- Inspecteur John McMath, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC.

« Les agents des services frontaliers de l'ASFC travaillent sans relâche pour mettre fin à l'importation et à l'exportation illégales de drogues. Ensemble, l'ASFC et la GRC veillent à la sécurité de nos frontières et tiennent responsables ceux et celles qui violent les lois du Canada. Leurs efforts soutiennent la sécurité publique au Canada et à travers le monde. » Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Quelques faits

La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles concernant la contrebande de stupéfiants.

Misant sur une présence partout au Canada , la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin. La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

