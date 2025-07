MISSISSAUGA, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le 4 juillet 2025, deux employés de Swissport Canada Handling, une entreprise de manutention de bagages basée à l'aéroport international Pearson de Toronto, ont été arrêtés à la suite d'une enquête sur la contrebande de drogues qui comprenait un échange des étiquettes des bagages. L'échange d'étiquette de bagage survient lorsqu'une personne change délibérément les étiquettes des bagages à un aéroport. Chaque étiquette de bagage indique aux machines aéroportuaires où un bagage doit aller et à qui il appartient. Dans ce cas-ci, l'étiquette du bagage a été échangée, de sorte qu'il semblait que le bagage contenant le cannabis appartenait à un voyageur qui ne le savait pas.

L'enquête a commencé à la fin de mai 2025 à l'aéroport international Pearson de Toronto, lorsqu'un ressortissant français est arrivé à Paris et a été détenu par les autorités qui le soupçonnaient d'importer du cannabis du Canada. Après une enquête plus approfondie, les autorités françaises ont libéré le passager sans accusation, et l'affaire a par la suite été renvoyée au détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC. L'enquête a révélé que les sujets suivants auraient manipulé des étiquettes de bagages sans le consentement du passager. Cela a mené au transport illicite d'environ 21 kg de cannabis vers la France, pour une valeur de revente estimée à 147 000 $.

Par conséquent, l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de l'aéroport de Toronto de Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région du Centre a arrêté et accusé les personnes suivantes :

Dugal Hearne (51 ans), de Woodbridge , en Ontario , un employé de Swissport depuis plus de 25 ans, a été accusé des infractions suivantes : Exportation de cannabis - article 11(1) de la Loi sur le cannabis Possession de cannabis en vue de l'exportation - article 11(2) de la Loi sur le cannabis ; Complot en vue de commettre un acte criminel - article 465(1)c) du Code criminel du Canada

Edward Wynter (56 ans), de Brampton, en Ontario, un employé de Swissport depuis plus de 21 ans, a été accusé des infractions suivantes : Exportation de cannabis - article 11(1) de la Loi sur le cannabis Possession de cannabis en vue de l'exportation - article 11(2) de la Loi sur le cannabis ; Complot en vue de commettre un acte criminel - article 465(1)c) du Code criminel du Canada

, en , un employé de Swissport depuis plus de 21 ans, a été accusé des infractions suivantes :

Swissport Canada Handling a coopéré après avoir pris connaissance de cette enquête, et son soutien a contribué à l'arrestation rapide des accusés.

Les deux accusées ont été libérées sur engagement et doivent comparaître au Palais de justice A. Grenville & William Davis à Brampton, le 6 août 2025 et le 8 août 2025, respectivement.

L'Équipe de l'intégrité des frontières aimerait reconnaître la contribution des autorités françaises, la PAF, à l'identification rapide de la victime dans ce cas et au renvoi du dossier à la GRC à Toronto.

« Les membres du détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC enquêtent activement sur des cas d'échange d'étiquette de bagage dans des tentatives de contrebande de drogues illégales et d'autres produits de contrebande à l'extérieur du Canada. Je ne saurais trop insister sur l'importance de rester vigilant pendant toutes les phases du voyage. La GRC est déterminée à poursuivre sa lutte contre les groupes du crime organisé qui ciblent des membres innocents du public, peu importe leur citoyenneté. »

- Inspecteur John McMath, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC.

Quelques faits

La GRC partage la responsabilité à tous les points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles concernant la contrebande de stupéfiants.

Misant sur une présence partout au Canada , la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin. La GRC et nos partenaires policiers du monde entier travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre