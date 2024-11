MISSISSAUGA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le 21 octobre, un passager canadien s'est présenté à l'aéroport international Pearson de Toronto dans le but de prendre un vol à destination de Londres, au Royaume-Uni.

Un examen des bagages effectué par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a permis de trouver environ 40 kg de cannabis dissimulés dans ses bagages.

Le Détachement de l'aéroport de Toronto de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a saisi le cannabis et a arrêté et accusé :

Zubir MAHIDA (21 ans), d'exportation en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis.

La valeur marchande approximative du cannabis saisi est de 120 000 $ CA et la peine maximale pour importation de cannabis au Royaume-Uni peut aller jusqu'à 14 ans de prison.

Zubir Mahida a comparu devant le tribunal et a été libéré sur engagement de comparaître devant le tribunal de Brampton le 28 novembre 2024.

« Réduire le trafic de cannabis entrant et sortant est une priorité du Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC. Bien que le cannabis soit décriminalisé au Canada, il demeure illégal de transporter du cannabis sur les vols internationaux et des quantités dépassant la consommation personnelle sur les vols intérieurs. Cette affaire met en lumière le fait qu'un passager qui choisit de faire passer du cannabis en contrebande fera l'objet de graves accusations criminelles de contrebande de drogues »

- John McMath, inspecteur, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC

« Bien que le cannabis soit maintenant légalisé et réglementé au Canada, il demeure illégal d'en faire l'importation ou l'exportation. L'ASFC est déterminée à mettre fin à la circulation illégitime de cannabis à destination et en provenance du Canada, et nous sommes fiers de continuer à travailler avec la GRC et d'autres partenaires d'application de la loi pour soutenir leurs efforts dans le cadre d'enquêtes et de poursuites criminelles. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Faits en bref

L'ASFC contrôle les marchandises, y compris les expéditions de fret commercial et de messagerie, qui entrent au Canada et exerce une surveillance plus étroite de celles qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des Canadiens.

et exerce une surveillance plus étroite de celles qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des Canadiens. Pour obtenir les dernières statistiques sur l'application de la loi de l'ASFC, visitez la section sur les saisies du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles.

Misant sur une présence partout au Canada , la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin. La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

