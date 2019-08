La GRC dévoile un nouveau laboratoire de pointe en Colombie-Britannique

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Chaque année, les Services nationaux de laboratoire judiciaire (SNLJ) traitent des milliers de demandes de services judiciaires de la part de services de police à l'échelle du pays, que ce soit en matière de biologie (ADN), de toxicologie, d'analyse de traces, d'anticontrefaçon ou d'identification des armes à feu et des traces d'outil, services qui jouent un rôle essentiel dans les enquêtes criminelles.

Le 15 juillet 2019, la GRC a pris possession de ses nouvelles installations d'avant-garde à Surrey (C.-B.), qui remplacent le laboratoire actuel à Vancouver, en service depuis 45 ans. Le nouveau laboratoire, conçu selon la norme environnementale LEED® Or, comprendra des systèmes de télécommunication avancés et des postes de travail spécialisés aménagés pour répondre aux exigences fonctionnelles des laboratoires.

Les installations doivent atteindre leur pleine capacité opérationnelle d'ici l'automne 2019. Au cours de la transition, les SNLJ à Edmonton et à Ottawa assureront la continuité des services.

Grâce à ce nouveau laboratoire, la GRC entend continuer de fournir des services essentiels à l'appui des enquêtes criminelles menées au pays, afin d'identifier, d'écarter, voire de disculper des suspects et d'améliorer la sécurité du public.

Pour visionner les photos et une vidéo du laboratoire, visitez le http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2019/grc-devoile-nouveau-laboratoire-pointe-colombie-britannique.

Citations

« Une des priorités du gouvernement du Canada est de s'assurer que les services de police dans l'ensemble du pays ont un accès opportun à des services de laboratoires judiciaires à la fine pointe de la technologie. Notre gouvernement s'engage à améliorer la sécurité publique, soutenir les services policiers et assurer que les criminels sont traduits en justice. Ce nouveau laboratoire permettra d'assurer que la GRC puisse continuer d'offrir des services judiciaires avancés afin d'aider les enquêtes policières partout au Canada. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Ce laboratoire d'avant-garde compte parmi les nombreux moyens par lesquels notre gouvernement soutient la GRC en lui fournissant les outils nécessaires pour maintenir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Nous avons travaillé de concert avec la GRC afin de parachever la construction de ces installations en respectant l'échéancier, le budget et la portée fixés, pour mieux satisfaire aux besoins de la Gendarmerie aujourd'hui et pendant de nombreuses années à venir. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« À l'aube d'un avenir prometteur pour notre service de police nationale moderne, nous entendons continuer d'accorder la priorité aux nouvelles technologies, garantes de nos capacités d'excellence à long terme. Notre nouveau laboratoire en Colombie-Britannique va nous permettre de continuer d'offrir des services judiciaires précieux à l'appui des enquêtes policières, afin de traduire les criminels en justice et de maintenir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. »

Commissaire Brenda Lucki

Gendarmerie royale du Canada

En bref

En 2018-2019, les SNLJ ont traité 17 154 demandes de services judiciaires.

Les SNLJ répondent aux demandes des services de police dans chaque province et chaque territoire, à l'exception de l' Ontario et du Québec, qui exploitent leurs propres laboratoires à l'appui des enquêtes provinciales et municipales.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, RCMP.HQMediaRelations-DGRelationsmedias.GRC@rcmp-grc.gc.ca, 613-843-5999