MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Police fédérale de la région du Centre de la GRC (Ontario) a porté des accusations contre un résident de Caledon, en Ontario, après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a repéré et saisi plusieurs passeports frauduleux au sein des opérations commerciales de l'Aéroport international Pearson de Toronto.

L'enquête a commencé après qu'un agent des services frontaliers de l'ASFC ait signalé un envoi de 1 600 kg en provenance du Nigeria aux fins d'inspection. Pendant l'inspection, les agents de l'ASFC ont repéré sept documents frauduleux dissimulés dans des sandales. Il s'agit de cinq passeports frauduleux de la République de Gambie et de deux passeports d'Afrique du Sud. Les sept passeports frauduleux contenaient tous la même photo d'un homme ayant des noms différents et des renseignements biographiques incohérents.

L'ASFC a procédé à l'arrestation du suspect et a saisi les documents contrefaits et d'autres documents liés à l'infraction présumée. L'ASFC a ensuite confié le suspect à l'Unité de l'intégrité des frontières du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto, qui a ensuite pris en charge l'enquête et a porté les accusations suivantes contre Nnenna Oketa (44 ans) de Caledon, en Ontario :

Avoir sciemment en sa possession un passeport falsifié, en violation de l'article 57(3) du Code criminel.

Les accusations n'ont toujours pas été contestées devant les tribunaux.

Légende : Les passeports frauduleux saisis par l'ASFC.

Citations

« Cette enquête souligne le rôle essentiel de la coopération entre les organismes dans la protection des frontières du Canada. Notre collaboration étroite avec nos partenaires de l'Agence des services frontaliers du Canada nous permet de protéger les Canadiens contre les risques posés par les documents d'identification frauduleux. »

- Inspecteur John McMath, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto.

« Cette saisie et l'arrestation qui en résulte démontrent comment les agents de l'ASFC jouent un rôle essentiel pour mettre fin aux activités frauduleuses qui menacent la sécurité du Canada. Grâce à une vigilance et à un partenariat continus avec la GRC, nous sommes déterminés à traduire en justice ceux qui tentent d'exploiter notre frontière. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Pour en savoir plus sur le plan frontalier, cliquez ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés à la frontière et la protection de sécurité des Canadiens.

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la section sur les saisies du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses , veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

, veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060. Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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