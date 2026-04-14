La GRC porte des accusations à la suite d'une saisie par l'ASFC de sept passeports frauduleux dissimulés dans un envoi commercial English

Nouvelles fournies par

Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

14 avr, 2026, 10:00 ET

MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Police fédérale de la région du Centre de la GRC (Ontario) a porté des accusations contre un résident de Caledon, en Ontario, après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a repéré et saisi plusieurs passeports frauduleux au sein des opérations commerciales de l'Aéroport international Pearson de Toronto.

L'enquête a commencé après qu'un agent des services frontaliers de l'ASFC ait signalé un envoi de 1 600 kg en provenance du Nigeria aux fins d'inspection. Pendant l'inspection, les agents de l'ASFC ont repéré sept documents frauduleux dissimulés dans des sandales. Il s'agit de cinq passeports frauduleux de la République de Gambie et de deux passeports d'Afrique du Sud. Les sept passeports frauduleux contenaient tous la même photo d'un homme ayant des noms différents et des renseignements biographiques incohérents.

L'ASFC a procédé à l'arrestation du suspect et a saisi les documents contrefaits et d'autres documents liés à l'infraction présumée. L'ASFC a ensuite confié le suspect à l'Unité de l'intégrité des frontières du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto, qui a ensuite pris en charge l'enquête et a porté les accusations suivantes contre Nnenna Oketa (44 ans) de Caledon, en Ontario :

  • Avoir sciemment en sa possession un passeport falsifié, en violation de l'article 57(3) du Code criminel.

Les accusations n'ont toujours pas été contestées devant les tribunaux.

Légende : Les passeports frauduleux saisis par l'ASFC. 

Citations

« Cette enquête souligne le rôle essentiel de la coopération entre les organismes dans la protection des frontières du Canada. Notre collaboration étroite avec nos partenaires de l'Agence des services frontaliers du Canada nous permet de protéger les Canadiens contre les risques posés par les documents d'identification frauduleux. »

       - Inspecteur John McMath, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto.

« Cette saisie et l'arrestation qui en résulte démontrent comment les agents de l'ASFC jouent un rôle essentiel pour mettre fin aux activités frauduleuses qui menacent la sécurité du Canada. Grâce à une vigilance et à un partenariat continus avec la GRC, nous sommes déterminés à traduire en justice ceux qui tentent d'exploiter notre frontière. »

       - Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Faits en bref

Liens connexes

X : @RCMPONT 
Facebook : RCMP.Ontario
Instagram : rcmpontario
YouTube : RCMPGRCPOLICE 
Site Web : GRC en Ontario 

Suivez-nous sur X (@CanBorder), Instagram, aimez notre page Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : GRC Région du centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]; Agence des services frontaliers du Canada : Relations avec les médias, [email protected], 1 877 761-5945

Profil de l'entreprise

Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre