NORWICH, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Police fédérale de la Région du Centre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a démantelé un laboratoire actif de drogues synthétiques à Norwich et a porté des accusations contre un résident de Delhi, en Ontario, pour des infractions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'enquête a été lancée en novembre 2025, après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait signalé des importations suspectes effectuées par Kenneth Camacho et son entreprise, Cam Valley Farms.

Il est allégué que depuis l'été 2024, M. Camacho a importé plus de 1 500 kg d'un produit chimique non réglementé qui pourrait être utilisé dans la fabrication du GHB, ainsi que plusieurs grandes pièces d'équipement de laboratoire nécessaires à sa production. En collaboration avec l'ASFC, le détachement de Kitchener de la Police fédérale de la Région du Centre de la GRC a lancé une enquête sur M. Camacho et Cam Valley Farms sur la base d'un soupçon de fabrication de GHB. Les résultats de cette enquête ont mené la GRC à découvrir un grand laboratoire de drogues illicites bien organisé situé à l'extérieur de Norwich, en Ontario.

Le 24 janvier 2026, des mandats de perquisition ont été exécutés, ce qui a mené à la saisie d'une valeur de 300 000 $ de GHB présumé, de 39 kg de précurseurs chimiques, d'équipement de laboratoire, de verrerie chimique, et environ 1 000 kg de différents produits chimiques qui auraient pu être utilisés pour produire des substances réglementées d'une valeur potentielle de 9 millions de dollars. Une quantité importante de déchets dangereux a également été retirée du site.

À la suite de l'enquête, Kenneth Augustine Camacho (41 ans), de Delhi, en Ontario, a été arrêté et accusé des infractions suivantes :

Production d'une substance réglementée , en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , pour la production illégale d'une substance de l'annexe 1, 4-hydroxybutanoate (GHB) et de ses sels dérivés.

, en violation de l'article 7(1) de la , pour la production illégale d'une substance de l'annexe 1, 4-hydroxybutanoate (GHB) et de ses sels dérivés. Possession de produits chimiques et d'équipement en vue de produire une substance réglementée , en violation de l'article 7.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

, en violation de l'article 7.1(1) de la . Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, impliquant la substance de l'annexe I, 4-hydroxybutanoate (GHB) et ses sels dérivés.

La GRC aimerait remercier l'ASFC, la Police provinciale de l'Ontario, les services d'incendie et d'urgence de Norwich, le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario et Santé Canada pour leur collaboration et leur contribution à cette enquête.

« Cette enquête souligne l'impact des efforts coordonnés d'application de la loi et de la responsabilité commune de protéger les Canadiens. En démantelant cette opération, nous avons non seulement empêché une quantité importante de GHB d'entrer dans nos collectivités, mais nous avons aussi démantelé un laboratoire de produits chimiques dangereux qui présentait des risques importants pour la sécurité publique, les premiers intervenants et l'environnement. La fabrication de ces substances est très dangereuse; ses conséquences vont bien au-delà des personnes directement concernées. » Inspecteur Lucio De Simone, officier responsable, détachement de Kitchener, Police fédérale de la Région du Centre de la GRC

[Des photos sont disponibles sur notre site Web à l'adresse : https://grc.ca/fr/nouvelles]

X : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : GRC Région du centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]