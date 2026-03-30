MISSISSAUGA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le 12 mars 2026, la Police fédérale de la Région du Centre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté et accusé une employée d'Air Canada relativement à une tentative d'exportation d'environ 66 kg de cannabis à partir de l'Aéroport international Pearson de Toronto.

Le 19 février 2026, des agents de la GRC ont été appelés pour aider après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a repéré environ 33 kg de cannabis dans chaque bagage enregistré de deux citoyens allemands qui devaient prendre un vol commercial à destination de l'Allemagne. Les deux passagers voyageaient séparément et ne se connaissaient pas.

Les agents de la GRC ont arrêté les deux personnes; cependant, elles ont nié être propriétaires de ces bagages. L'enquête subséquente de la GRC a révélé que les valises étaient identiques et qu'aucun des deux passagers ne les avait enregistrées. Les enquêteurs ont constaté qu'une employée d'Air Canada travaillant dans la salle des bagages avait placé des étiquettes de bagage portant le nom de passagers qui ne se doutaient de rien sur les valises contenant le cannabis. Les deux passagers ont collaboré pleinement avec la police et ont été libérés sans qu'aucune accusation ne soit portée.

Le 12 mars 2026, des membres de l'unité de l'intégrité des frontières de la GRC ont arrêté Atasha Weathley (32 ans de Mississauga), une employée d'Air Canada, qui a été accusée des infractions suivantes :

Possession à des fins d'exportation, en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis .

. Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'alinéa 465(1)(c) du Code criminel.

Atasha Weathley a été détenue en vue d'une enquête sur remise en liberté et libérée sous conditions. Sa prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le 10 avril 2026 au palais de justice de Brampton (A. Grenville et William Davis).

« Cette enquête démontre l'engagement de la GRC et de l'ASFC à protéger l'intégrité du système de transport aérien transfrontalier du Canada. Les gens qui tentent d'exploiter leur position de confiance au sein de l'industrie de l'aviation pour faciliter des activités illégales devront rendre des comptes. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les organismes d'application de la loi et nos partenaires de l'industrie pour prévenir, détecter et perturber les activités criminelles à nos frontières. »

- Dale Foote, surintendant, équipe responsable de l'intégrité des frontières, CIC, Détachement de la Police fédérale de la GRC - Région centrale

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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