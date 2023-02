OTTAWA, ON, le 3 févr. 2023 /CNW/ - La section Lutte transnationale contre le crime organisé et grave (LTCOG) de la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Ottawa a arrêté deux personnes pour un certain nombre d'infractions liées aux armes à feu.

En février 2022, l'équipe LTCOG du Détachement d'Ottawa de la GRC a effectué une fouille dans une résidence d'Ottawa, à l'appui d'une enquête internationale sur le crime organisé menée par l'équipe de la Lutte fédérale contre le crime organisé et grave (LFCOG) de la GRC à Winnipeg. L'enquête ciblait le trafic de drogues illicites et d'armes à feu au Canada. La fouille de la résidence d'Ottawa a mené à la découverte de douze armes de poing illégales, d'un certain nombre de chargeurs à grande capacité prohibés, de munitions et d'un dispositif utilisé pour convertir un pistolet semi-automatique en pistolet automatique. Plusieurs des armes à feu étaient chargées.

Les armes de poing illégales, importées des États-Unis, devaient être utilisées à des fins de protection personnelle et distribuées aux membres d'organisations criminelles au Canada. Ces types d'armes sont encore très recherchés dans les rues.

À la suite de l'enquête, Damion Patrick Ryan (41 ans), membre à part entière des Hells Angels du chapitre Attica, en Grèce, a été arrêté à Ottawa. Lui et une deuxième personne, Azra Ivziku (28 ans), font face à de nombreuses accusations en vertu du Code criminel liées à la distribution, au trafic et à la possession d'armes à feu et de munitions illégales.

Chacun est accusé de nombreuses infractions liées aux armes à feu, dont plusieurs chefs d'accusation pour les infractions suivantes :

Possession d'une arme à feu, en violation du paragraphe 92(1) du Code criminel ;

; Possession d'une arme à feu prohibée chargée, en violation du paragraphe 95(2) du Code criminel ;

; Possession d'une arme à feu en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 100(2) du Code criminel ;

; Port d'arme dans un dessein dangereux, en violation de l'article 88 du Code criminel ;

; Usage négligent d'une arme à feu et contravention aux règlements sur l'entreposage, en violation du paragraphe 86(2) du Code criminel ;

; Possession d'un chargeur en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 100(1) du Code criminel ;

; Possession de munitions dans un dessein dangereux, en violation de l'article 88 du Code criminel.

Damion Patrick Ryan doit comparaître le 15 février 2023 par vidéoconférence devant la Cour de justice de l'Ontario, au 161, rue Elgin, à Ottawa, en Ontario.

Azra Ivziku n'a pas été arrêtée. Par conséquent, un mandat d'arrêt a été lancé contre elle.

« Cette découverte d'armes à feu et de munitions illégales démontre la nature préoccupante et omniprésente des activités liées au crime organisé dans nos collectivités. La saisie des armes à feu et l'arrestation du membre des Hells Angels sont le résultat d'un effort coordonné et multiterritorial des organismes d'application de la loi qui a réussi à perturber la circulation d'armes de poing illégales dans nos rues, menant ainsi à des collectivités plus sécuritaires. »

Inspecteur Islam Issa, commandant du Détachement d'Ottawa, Lutte transnationale contre le crime organisé et grave - Division O.

Faits en bref

Les services de police fédérale font partie des principales activités de la GRC dans chaque province et territoire du Canada. La Police fédérale de la GRC a le mandat d'enquêter sur les drogues et le crime organisé, les crimes économiques et les activités criminelles terroristes, d'appliquer les lois fédérales, de protéger la frontière du Canada, de veiller au renforcement des capacités internationales et d'agir à titre d'agent de liaison et de maintien de la paix. Ils doivent également assurer la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.

