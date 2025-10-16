La Grande Secousse du Québec - Montréal invite la population à se préparer aux séismes

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le jeudi 16 octobre à 10 h 16, l'exercice annuel de simulation de tremblement de terre se tiendra partout au Québec. L'île de Montréal étant située dans une zone sismique, la Sécurité civile de l'agglomération de Montréal invite la population à participer à cet événement de sensibilisation et de préparation aux tremblements de terre en posant, au moment indiqué, les gestes recommandés :

Se baisser, s'abriter et s'agripper, jusqu'à la fin des secousses.

Ces trois gestes simples peuvent faire toute la différence en situation réelle. Montréal encourage chacune et chacun à mettre en pratique cette technique reconnue comme la plus sécuritaire en cas de séisme.

Organisée chaque année le troisième jeudi d'octobre, la Grande Secousse du Québec vise à sensibiliser la population aux risques sismiques. Elle incite les familles, les écoles, les entreprises et les organismes à revoir et à actualiser leur plan de mesures d'urgence ainsi que leur trousse d'urgence.

Pour en savoir plus sur la Grande Secousse, nous vous invitons à consulter les ressources suivantes :

