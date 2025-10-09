MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Montréal décrète que l'avis d'ébullition émis dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est levé.

Les résultats d'analyse des échantillons d'eau ont confirmé que l'avis d'ébullition, en vigueur depuis le 7 octobre en raison d'une baisse de pression d'eau, pouvait être levé.

Montréal a l'assurance que l'eau rencontre en tout point les exigences de la réglementation en matière de qualité de l'eau potable. Ce faisant, il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer dans ce secteur.

Précautions nécessaires :

Ouvrez tous les robinets d'eau froide et laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de l'utiliser.

La même procédure s'applique aux robinets extérieurs, boyaux d'arrosage et fontaines à boire.

Videz, lavez et désinfectez les machines à café, les machines à glace.

Changez les filtres des systèmes de traitement ou de filtration d'eau (pichet, filtre au robinet ou sous l'évier, frigo avec distributeur d'eau, etc.) en suivant les recommandations du fabricant.

Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent obtenir plus d'informations au sujet de cet avis peuvent appeler en tout temps la Ville de Montréal en composant le 311 ou consulter Montreal.ca. L'application gratuite Montréal - Services aux citoyens permet de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus.

Montréal vous remercie de votre compréhension.

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]