Une ville qui célèbre la lecture - Découvrez les œuvres finalistes des prix littéraires 2025 de la Ville de Montréal

Pour la première fois, les deux titres gagnants seront couronnés lors d'une même cérémonie, le 10 décembre à l'hôtel de ville de Montréal. Cette nouvelle formule réunit, dans un même temps fort, les voix qui font rayonner la littérature d'ici, qu'elles s'adressent aux jeunes lectrices et lecteurs ou aux esprits avides de grands récits. Ces deux distinctions littéraires visent à reconnaître l'excellence et la diversité de la création littéraire, pour toutes celles et ceux qui aiment lire.

Grand Prix du livre de Montréal 2025

Créé en 1965, le Grand Prix du livre de Montréal souligne l'originalité et la qualité exceptionnelle d'une œuvre littéraire.

Les cinq œuvres finalistes sont :

, de Mathieu Rolland, Les Éditions du Boréal ; Un carré de poussière, d'Olivia Tapiero, Les Éditions de la rue Dorion.

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2025 réunit des voix représentatives de l'industrie du livre et des courants littéraires et intellectuels contemporains montréalais. Cette année, il est présidé par l'écrivain Stanley Péan. Les autres membres du jury sont : Oana Avasilichioaei, poète ; Jeannot Clair, traducteur ; Jan J. Dominique, auteure ; Josianne Létourneau, libraire ; et Akos Verboczy, auteur.

Une bourse de 15 000 $ sera offerte par la Ville de Montréal à la personne lauréate pour son originalité exceptionnelle. Les quatre autres finalistes se verront remettre une bourse de 1 000 $.

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025

Depuis 2005, le Prix du livre jeunesse met en lumière des œuvres destinées aux 17 ans et moins. Il reconnait le talent et l'engagement des auteures, auteurs, créatrices et créateurs envers les jeunes lectrices et lecteurs, tout en reconnaissant l'excellence de la création littéraire locale dans le secteur de l'édition jeunesse. Il souligne également l'importance de la lecture comme vecteur d'éveil, d'émotion et de découverte pour les nouvelles générations.

Les cinq œuvres finalistes sont :

, de Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget, La courte échelle ; Un cadeau de Noël en novembre, de Stéphane Laporte (texte) et Jacques Goldstyn (illustrations), Les Éditions De la Bagnole.

Le jury est formé de cinq bibliothécaires jeunesse de la Ville de Montréal : Émilie Chastel (bibliothèque Père-Ambroise), Isabelle Jameson (bibliothèque Le Prévost), Julie Sélesse-Desjardins (bibliothèque Robert-Bourassa), Marie Simard (bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent) et Stéphanie Simard (bibliothèque de Parc-Extension).

La personne lauréate recevra une bourse de 5 000 $ remise par la Ville de Montréal. Les autres finalistes recevront une bourse de 500 $, offerte par Les Amis de la Bibliothèque de Montréal, en reconnaissance de la qualité de leur œuvre et de leur contribution à la littérature jeunesse.

Venez rencontrer les finalistes au Salon du livre de Montréal!

Les finalistes des Prix littéraires de la Ville de Montréal seront à l'honneur au Salon du livre de Montréal, dans le cadre d'activités organisées par les Bibliothèques de Montréal.

Le jeudi 20 novembre à 16 h, une table ronde réunira les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal autour des grandes questions qui traversent leurs œuvres : société, culture, identité. Cette rencontre offrira un regard privilégié sur les coulisses de la création littéraire et sur les voix qui façonnent la scène littéraire d'aujourd'hui.

Trois activités seront également proposées autour du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, permettant aux jeunes adeptes de la lecture et à leur famille de découvrir les œuvres finalistes dans un cadre ludique et inspirant. Ces activités sont réalisées en collaboration avec Les Amis de la Bibliothèque de Montréal.

De plus, l'entrée sera gratuite le jeudi 20 novembre pour toutes les personnes abonnées des Bibliothèques de Montréal.

Envie de découvrir les finalistes?

Tous les livres en lice pour les deux prix sont disponibles dans les Bibliothèques de Montréal. Passez les emprunter dès maintenant et plongez dans des univers littéraires riches, touchants et inspirants.

