AVIS AUX MÉDIAS no. 1 - Cérémonie d'assermentation de la mairesse et des personnes élues de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - À la suite de l'élection générale municipale du 2 novembre dernier, les membres des médias sont conviés à la cérémonie d'assermentation de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ainsi que des membres du conseil municipal et des conseils d'arrondissement. Pour l'occasion, la mairesse et les personnes élues seront assermentées par le président d'élection et greffier de la Ville de Montréal.

Date : Le jeudi 13 novembre 2025



Heure : 17 h Accueil des médias

18 h Début de l'événement



Lieu : Le lieu de l'événement sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant

confirmé leur présence auprès de [email protected] .

Pool média

En raison de l'espace restreint des lieux, un service de caméra de type pool sera offert à l'ensemble des médias par Radio-Canada pour la cérémonie d'assermentation. Conséquemment, nous invitons les autres médias à utiliser les services du pool pour leurs images.

Accréditation

Le nombre de places étant limité, les médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent obtenir au préalable une accréditation en s'adressant à la Direction des affaires publiques et du protocole de la Ville de Montréal à l'adresse suivante: [email protected].

En raison de l'espace restreint des lieux, les médias pourront accréditer un seul journaliste par média. Toute demande d'accréditation doit inclure le nom, la fonction et le nom du média représenté.

Les demandes d'accréditation doivent avoir été reçues au plus tard le mercredi 12 novembre 2025 à 12 h. Seuls les journalistes accrédités seront admis dans la salle où aura lieu la cérémonie d'assermentation.

Stationnement

Un nombre limité de places de stationnement sera disponible pour les véhicules de production des médias. Les médias désirant soumettre une demande de permis de stationnement sont invités à en faire mention dans leur demande d'accréditation.

Diffusion en direct

La cérémonie d'assermentation sera webdiffusée en direct, à compter de 18 h sur le compte YouTube de la Ville de Montréal, accessible ici.

Diffusion de photos officielles

Des photos officielles seront disponibles sur demande à la Direction des affaires publiques et du protocole.

Informations à venir

Des informations et consignes supplémentaires sur la cérémonie d'assermentation seront transmises sous peu aux journalistes accrédités par la Ville.

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et protocole, Ville de Montréal, [email protected]