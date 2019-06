La grande marche de soutien en solidarité aux travailleuses et travailleurs des pêches se termine demain

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir marché 80 kilomètres depuis Grande-Rivière, les membres du syndicat Unifor prévoient arriver au port de Paspébiac demain vers 15 h.

De brèves allocutions sont prévues par les représentants d'Unifor. Rappelons que depuis mardi matin, les membres ont amorcé une marche symbolique entre les deux villes en se relayant. En fait, il s'agissait de parcourir le chemin emprunté par le crabe qui est débarqué à Grande-Rivière et transporté à Pasbébiac pour y être transformé.

Quoi : Fin de la marche de solidarité d'Unifor en appui aux travailleuses et travailleurs des pêches Quand : Environ 15 h, jeudi le 20 juin 2019 Où : Port de Pasbébiac

Rappelons que le syndicat Unifor a entrepris une campagne de syndicalisation dans le secteur des pêches en vue d'améliorer les conditions de travail et de vie des travailleuses et travailleurs des usines de transformation et des aides-pêcheurs. La richesse naturelle que représentent les produits de la mer doit profiter à toutes et tous

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

