La grande compétition canadienne FIREFIT Championship vient clore de façon spectaculaire, au parc Angrignon, le festif Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal

MONTRÉAL, le 21 juillet 2024 /CNW/ - Sous les acclamations enthousiastes d'un public composé de grands et de tout-petits, la Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal s'est clos avec les spectaculaires épreuves du célèbre FIREFIT Championship qui ont réuni cette année encore quelques centaines de pompiers professionnels de partout au Québec et au Canada venus rivaliser d'audace, de force et d'endurance, à la grande joie de milliers de spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs encouragements devant tant de détermination et de courage.

Les médaillé.e.s Or, Argent et Bronze du Championnat FIREFIT ont vu leurs efforts récompensés à l’issue d’épreuves individuelles sortant de l’ordinaire. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal) Ce sont les équipes de Montréal, Ottawa et de Flemming College qui ont récolté les médailles d’or, d’argent et de bronze, respectivement, du Championnat FIREFIT en relais mixte. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

44 pompières et pompiers ont participé aux épreuves individuelles exigeantes. Les lauréats des épreuves individuelles sont : Vanessa Gilbert de Mississauga Fire & Emergency (Or), Elissa Carvello de Vaughn Fire and Rescue Services (Argent), Kelley Campbell de, Cambridge Fire Department (Bronze), chez les femmes. Chez les hommes, Matthew Baca du Oshawa Fire Department (Or), Dimitri Audibert, du Campus Notre-Dame-de-Foy (Argent) et Émile Bergeron-Perreault du Service de sécurité-incendie de Montréal, le SIM, (Bronze) sont montés sur le podium. Quant aux épreuves à relais mixte, ce sont les équipes de Montréal, Ottawa et du Flemming College qui ont remporté la palme.

« Nous sommes honorés d'avoir pu accueillir autant de pompières et pompiers dont le courage et la bravoure n'ont d'égale que leur volonté de servir et de protéger les citoyens et leurs biens » a dit Chris Ross, le président de l'Association des Pompiers de Montréal, qui en a profité pour saluer du même coup la qualité de l'organisation gérée bénévolement par les membres du syndicat des pompiers montréalais.

Le comité organisateur s'est réjoui quant à lui du fait que la population a répondu largement, par milliers, à l'invitation lancée par les pompiers qui ont tout fait pour réserver du plaisir à volonté pour les familles montréalaises qui ont pu participer et profiter, notamment, d'un Barbecue gratuit qui a fait la joie de grands et petits.

Le FireFit Championship a ceci de particulier qu'il est une compétition basée sur les tâches de lutte contre l'incendie couramment effectuées dans les situations d'urgence. Il met en scène plusieurs niveaux de compétiteurs, allant du vétéran de 10 ans, 15 ans d'expérience au débutant dont l'action respective témoigne des valeurs fondamentales de solidarité et de fraternité des pompiers.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Source : Chris Ross, président - Association des Pompiers de Montréal, Rendez-vous familial des pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]