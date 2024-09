À l'occasion de cet événement philanthropique important, Pierre Lassonde, mécène et collectionneur - qui a mené avec succès la Grande campagne de financement du pavillon portant son nom sur la Grande Allée -, en a profité pour inviter la communauté d'affaires québécoise à s'engager et à contribuer à cette nouvelle campagne de financement afin de permettre au MNBAQ de voir grand et à l'art du Québec de rayonner à l'échelle nationale et internationale.

Des gens profondément engagés pour l'art

Les membres du cabinet de cette nouvelle campagne, qui veilleront sur la destinée du Musée et de sa Fondation par leur engagement exemplaire, ont été révélés. Le cabinet sera mené par quatre coprésidents : Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec; Christiane Germain, coprésidente Germain Hôtels, Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ et Geneviève Turbide-Potvin, première vice-présidente, Entreprises & Gestion privée 1859, Québec & Est de l'Ontario, Banque Nationale, les autres membres officiels qui participeront à la réussite de cette campagne sont : Claude Bigras, administrateur, président et chef de la direction GDI Services aux immeubles, Dr Marc Guérin, directeur médical, diaMentis, Martin Lavigne, premier directeur régional, Québec, Scotia Gestion de patrimoine - ScotiaMcLeod, Nochane Rousseau, associé directeur national, Clients et marchés, PwC Canada, J.P. Towner, président et chef de la direction, RONA inc., et Julie-Anne Vien, associée directrice, Cabinet de relations publiques NATIONAL.

En fixant un objectif ambitieux de 170 M$ - incluant le don historique d'œuvres provenant des mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle d'une valeur de 120 M$ ainsi qu'une contribution exceptionnelle de 20 M$ pour la construction du bâtiment consacré à Riopelle - qui permettra non seulement la réalisation de l'Espace Riopelle* et la mise en œuvre de toutes les activités s'y rattachant, mais également la création du Centre d'éducation par les arts du Musée national des beaux-arts du Québec, un laboratoire de création inclusif, aux visées uniques au Québec, qui s'installera au cœur du pavillon Charles-Baillairgé (ancienne prison de Québec).

Pour amorcer le mouvement, deux dons majeurs officialisés

BMO donne 1,5 M$ à la Fondation du MNBAQ

Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec, était particulièrement fier d'annoncer un don majeur de 1,5 M$ à la Fondation du MNBAQ.

« Riopelle est un monument de notre culture. À travers son implication dans le mouvement du Refus global et celui des Automatistes, il a contribué à façonner notre histoire bien au-delà des Beaux-Arts. Aujourd'hui encore, son œuvre continue de rayonner dans le monde entier. Grâce à ce projet, ce sont des générations de Québécois qui pourront le découvrir et célébrer son héritage intemporel, ici, chez nous, au Musée national des beaux-arts du Québec. La Banque de Montréal est fière d'y contribuer et de s'associer ainsi à la préservation de l'œuvre et de la mémoire d'un géant de notre patrimoine. », de lancer Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec.

La Fondation du MNBAQ accueille un don de 500 000 $ de Claude Bigras et Andrée Lafleur

La Fondation du MNBAQ est également fière de confirmer un don de 500 000 $ de Claude Bigras et Andrée Lafleur. C'est à titre personnel que le chef de la direction GDI Services aux immeubles et son épouse souhaitaient offrir cette somme conséquente.

« Cet apport est intimement lié à une conviction profonde, celle du pouvoir de l'art sur le bien-être des gens. Le futur pavillon ainsi que la création du Centre d'éducation par les arts du Musée m'enthousiasme au plus haut point. Avec cette contribution, je souhaite servir d'exemple auprès de notre communauté, afin que tous ceux et celles qui ont les moyens viennent comme nous, assurer la vitalité et la pérennité du MNBAQ et de ses nombreux projets. », de dire Andrée Lafleur.

Le nouveau Centre d'éducation par les arts du MNBAQ

Placer l'humain au cœur de l'avenir du Musée

À l'instar des grandes institutions muséales dans le monde, le MNBAQ se dotera d'un laboratoire inédit de recherche, d'éducation et de médiation culturelle, qui aura pour mission de propulser les activités éducatives dédiées aux cinq secteurs prioritaires du MNBAQ : la famille, le milieu scolaire, la clientèle adulte, le secteur culturel et le domaine communautaire.

Le Centre d'éducation par les arts, situé dans l'actuel pavillon Charles-Baillairgé, offrira toute une variété d'activités et créera des projets pilotes s'articulant autour de la recherche et de l'innovation, en s'inspirant des meilleures pratiques dans le milieu de la médiation culturelle par les arts.

Misant sur des programmes favorisant l'inclusion et l'accessibilité pour toutes les communautés, l'innovation sera au cœur de ses pratiques, dont : l'approche philosophique, le mieux-être par l'art ou encore la médiation sensible, basée sur les sens et les émotions. Ce lieu effervescent accueillera des visiteuses et des visiteurs de tous âges et de tous horizons; il recevra autant le public régulier que celles et ceux ayant des besoins spécifiques, voire des clientèles généralement exclues de l'expérience muséale.

Le Centre d'éducation par les arts sera aussi ouvert aux chercheuses et aux chercheurs, à toute la communauté professorale, aux partenaires du milieu culturel, aux artistes, etc. Ce lieu unique et stimulant offrira aussi un centre d'archives nationales et une bibliothèque ainsi qu'un laboratoire d'innovation et un nouvel espace d'exposition.

Découvrez le futur Centre d'éducation par les arts :

https://www.youtube.com/watch?v=KguR03hZYhc

L'Espace Riopelle*, un chantier exemplaire

Le bâtiment prendra forme cet automne

Depuis le coup d'envoi du chantier en mai dernier, la firme de construction CONCREA s'active. Le démantèlement du pavillon central et l'excavation seront complétés cet automne. Le fameux lanterneau, lien symbolique entre les pavillons Gérard-Morisset et Charles-Baillairgé depuis les années 1990, fera ainsi place au futur bâtiment moderne aux lignes épurées.

L'Espace Riopelle* sera à la hauteur du site exceptionnel où il sera érigé, les plaines d'Abraham, et surprendra la population par les aspects technologiques et d'innovation qu'il proposera.

Outre un espace dédié à l'art, qui abritera une vaste collection d'œuvres de Jean Paul Riopelle - peintre, sculpteur et graveur - et l'expérience sensorielle inédite de son chef-d'œuvre, L'Hommage à Rosa Luxemburg, rappelons que le nouveau centre névralgique du complexe muséal du MNBAQ proposera aussi des espaces de vie uniques, vastes et inspirants s'ouvrant sur le parc et fera la part belle à l'art numérique et aux installations en plein air qui s'ajouteront pour faire de ce point de rencontre, un lieu incontournable de Québec, dès sa livraison, en 2026.

Le nouveau pavillon sera aussi la porte d'entrée du Centre d'éducation par les arts du MNBAQ, le nouveau lieu dédié à la recherche et à l'éducation visant à sensibiliser toutes les clientèles à l'importance de l'art dans notre société.

Doté d'un budget de 84 M$, grâce à la contribution de plusieurs partenaires publics et privés, soit le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Fondation Jean Paul Riopelle et la Fondation du MNBAQ, l'Espace Riopelle* s'imbriquera parfaitement dans le complexe muséal existant et deviendra un trait d'union harmonieux entre les pavillons Gérard-Morisset, Charles-Baillairgé et Pierre Lassonde en plus de rehausser l'expérience des visiteuses et des visiteurs ainsi que de toutes les personnes passionnées d'art.

Des réactions enthousiastes :

L'art de mobiliser les gens autour de grands projets

« Aujourd'hui, je suis heureux de passer le flambeau à un nouveau cabinet de campagne dynamique, qui saura certainement mener à bien la réalisation du futur Espace Riopelle*, projet qui me tient tant à cœur! La philanthropie est essentielle dans notre société, elle a le pouvoir de changer la vie des gens. C'est notre devoir, à la hauteur de nos moyens financiers, de redonner et d'améliorer la vie des autres. Je remercie déjà celles et ceux qui contribueront à rendre l'art plus accessible à tous, et à permettre du même souffle à faire de ce musée une plaque tournante de la culture au Québec. »

- Pierre Lassonde

Membre fondateur, Fondation Jean Paul Riopelle

« Grâce à cette campagne de financement audacieuse, le public aura non seulement le privilège d'explorer l'univers artistique marquant de Riopelle en plongeant dans ses créations fascinantes, mais il vivra aussi une expérience inédite dans le futur bâtiment à la fine pointe de la technologie et le nouveau Centre d'éducation par les arts. Riopelle rêvait grand. Inspirons-nous de lui et ensemble, nous récolterons les fruits des efforts collectifs déployés pour faire de cette campagne une réussite.

- Michael J. Audain

Président et cofondateur, Fondation Jean Paul Riopelle

« Cette grande campagne marquera l'histoire de la philanthropie québécoise, puisqu'elle saura mobiliser les gens d'affaires de tout le Québec. Elle permettra une transformation en profondeur de notre complexe muséal, qui placera l'humain et l'innovation au cœur de son expérience avec la création du futur Centre d'éducation par les arts et la construction de l'Espace Riopelle*. Celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés ont l'intention d'en faire un énorme succès. Soyez assuré que nous arriverons à mettre + D'art dans vos vies. »

- Christiane Germain

Présidente du conseil d'administration, MNBAQ

« Aujourd'hui, la Fondation du MNBAQ donne le coup d'envoi à une campagne sans précédent, en mobilisant la communauté d'affaires et tout le Québec autour de la transformation du MNBAQ. L'objectif est aussi ambitieux que stimulant et nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'engagement d'un cabinet d'ores et déjà à l'œuvre pour porter cette vision et transposer nos rêves et nos projets en réalité. Je tiens à saluer l'apport inestimable de nos ambassadeurs et à souligner tout particulièrement le leadership, l'exemplarité et l'impulsion qu'insufflent plus particulièrement nos coprésidents dans le cadre de cette campagne de financement historique. »

- Julie-Anne Vien

Présidente du conseil d'administration, Fondation du MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

* L'Espace Riopelle est un nom provisoire. Le nom officiel sera divulgué dès que choisi.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

418-643-2150 ou 1-866-220-2150, mnbaq.org