QUÉBEC , le 23 sept. 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser visiteront divers groupes et organismes à Québec et Lévis les 24 et 25 septembre 2024.

Cette visite permettra à la gouverneure générale de mieux comprendre les difficultés auxquelles les communautés de Lévis et Québec font face. Au cours de sa visite, la gouverneure générale s'entretiendra également avec Son Honneur l'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec.

Célébrer l'excellence partout au Canada fait partie intégrante du rôle de gouverneur général. La gouverneure générale soulignera le travail essentiel de personnes qui, à titre de bénévoles ou dans leur vie professionnelle, œuvrent à l'amélioration de la qualité de vie dans leurs communautés.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure avancée de l'Est (HAE).

Lévis (Québec)

Le mardi 24 septembre 2024

10 h 30

Visite au Tremplin

La gouverneure générale rencontrera l'équipe du Tremplin. Fondé sur les valeurs que sont la solidarité, l'entraide, le respect des différences et le respect de la dignité, cet organisme à but non lucratif fournit aux personnes immigrantes et à leur famille des services essentiels d'accueil et d'intégration au sein de la communauté de Lévis.

11 h 30

Visite au Comptoir Le Grenier

La gouverneure générale se rendra au Comptoir Le Grenier, où elle visitera l'épicerie et en apprendra davantage sur les services offerts par l'organisme pour améliorer la qualité de vie des gens en situation d'insécurité alimentaire.

Québec (Québec)

Le mercredi 25 septembre 2024

11 h

Rencontre avec Son Honneur l'honorable Manon Jeannotte

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur l'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec.

Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

11 h 45

Visite au Pignon Bleu

La gouverneure générale se rendra au Pignon Bleu pour découvrir les services socio-éducatifs et de nutrition alimentaire offerts à la Maison pour grandir. Elle rencontrera également des participants de l'entreprise d'insertion socioprofessionnelle qui, dans le cadre de leur formation, auront préparé le repas offert par leur restaurant populaire. Son Honneur l'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, accompagnera la gouverneure générale lors de la visite.

270, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, Québec G1K 1K5

