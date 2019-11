La gouverneure générale visitera la Lituanie et l'Estonie

OTTAWA, le 14 nov. 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Lituanie, du 24 au 26 novembre 2019, et en Estonie, du 26 au 28 novembre 2019.

Durant sa visite et dans l'esprit du partenariat fortement ancré entre le Canada et la Lituanie et l'Estonie, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Gitanas Nausėda, président de la Lituanie, et Son Excellence Saulius Skvernelis, premier ministre de la Lituanie; ainsi que Son Excellence Kersti Kaljulaid, présidente de l'Estonie, et Son Excellence Jüri Ratas, premier ministre de l'Estonie.

La visite représentera aussi une occasion de promouvoir la collaboration et l'innovation dans le domaine scientifique. En Lituanie, la gouverneure générale participera à des discussions au Parc technologique de Vilnius et au Centre des sciences, des technologies et des affaires de l'Université de technologie de Kaunas de la Vallée de Santaka. En Estonie, Son Excellence rencontrera des membres de l'Académie des sciences de l'Estonie et des élèves de l'École secondaire scientifique de Tallinn.

Il s'agira du deuxième séjour de Son Excellence dans la région de la Baltique depuis son entrée en fonction à titre de gouverneure générale. En janvier 2018, elle s'était rendue en Lettonie pour y rencontrer des membres des Forces armées canadiennes (FAC) faisant partie de l'opération REASSURANCE, qui constitue la plus importante présence soutenue du Canada en Europe depuis plus d'une décennie, et leur exprimer son appui. La visite de la gouverneure générale souligne également l'engagement du Canada envers ses alliés transatlantiques de l'OTAN et envers le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région, comme en témoigne l'opération REASSURANCE.

Dans la perspective de renforcer les liens interpersonnels et de promouvoir les diverses facettes du Canada dans cette région, la gouverneure générale sera accompagnée d'une délégation officielle. Les noms des délégués seront communiqués à une date ultérieure.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

