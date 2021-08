OTTAWA, ON, le 7 août 2021 /CNW/ - « Alors que les Jeux olympiques de Tokyo 2021 tirent à leur fin, je tiens à féliciter profondément nos athlètes qui sont source d'inspiration et qui ont rendu le Canada tout entier fier.

Nos athlètes remarquables sont entraînés pendant des années investissant temps et énergie, pour atteindre leurs objectifs et représenter fièrement le Canada au plus haut niveau international. Ces athlètes nous ont inspirés par leur quête d'excellence et leur résilience face aux nombreux retards et défis en raison de la pandémie en cours.

Whit et moi unissons notre voix à celle de toute la population canadienne pour acclamer nos athlètes. Merci de montrer à la planète à quoi ressemble l'excellence canadienne. Nous aimerions aussi remercier les bénévoles, les familles et ceux et celles qui ont fait leur part afin de rendre ces jeux possibles.

Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu des athlètes démontrer sur tous les fronts l'importance du bien-être physique et mental, l'interaction entre le corps et l'esprit. Nos athlètes nous ont fait la preuve que la résilience, la détermination et la prise en charge de soi sont des éléments essentiels à la réussite.

En tant que membres de notre grande famille canadienne multiculturelle, nos athlètes ont représenté le Canada avec fierté, tout en favorisant le resserrement des liens avec la communauté internationale. Ces liens constituent un aspect important pour la compréhension de l'autre et de soi-même.

Encore une fois, félicitations! »

Mary Simon

Gouverneure générale du Canada

