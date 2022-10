OTTAWA, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, se rendra à Reykjavík, en Islande, du 12 au 15 octobre 2022, pour assister à l'Assemblée du Cercle arctique et y prononcer une allocution.

Pendant la visite de Son Excellence en Islande, qui aura lieu alors que le Canada et l'Islande célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques, la gouverneure générale s'entretiendra avec des dirigeants locaux, internationaux et de l'Arctique sur l'approche du Canada à l'égard des enjeux relatifs à la diplomatie, aux changements environnementaux et à la réconciliation dans la région circumpolaire Nord.

Lors de l'Assemblée du Cercle arctique à Reykjavík, la gouverneure générale rencontrera plus de 115 délégués canadiens et participera à un groupe de discussion sur l'égalité des sexes et la diversité dans le leadership arctique. Son Excellence rencontrera également d'autres leaders mondiaux participant à l'Assemblée, dont le président de l'Islande, Guðni Thorlacius Jóhannesson, et le président de l'Estonie, Alar Karis.

« La participation de la gouverneure générale à l'Assemblée du Cercle arctique est une occasion précieuse pour le Canada de nouer un dialogue avec les dirigeants islandais et d'autres partenaires internationaux sur des priorités communes, notamment la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la réconciliation et le développement économique durable dans l'ensemble de l'Arctique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les relations bilatérales entre le Canada et l'Islande sont fondées sur une coopération de longue date dans l'Arctique, sur un commerce durable, inclusif et fondé sur des règles ainsi que sur les liens entre leurs populations. Plus de 100 000 personnes d'origine islandaise vivent au Canada, ce qui constitue la plus importante diaspora islandaise au monde.

Établie en 2013 en Islande, l'Assemblée du Cercle arctique est le plus grand rassemblement international annuel sur l'Arctique. Parmi les participants figurent des gouvernements, des organisations autochtones, des universités et des associations environnementales.

Le Canada est représenté en Islande par une ambassade à Reykjavík. Au Canada, l'Islande a une ambassade à Ottawa et des consulats généraux à Toronto , à Vancouver et à Winnipeg .

est représenté en Islande par une ambassade à Reykjavík. Au Canada, l'Islande a une ambassade à et des consulats généraux à , à et à . La gouverneure générale se rend à l'étranger à la demande du premier ministre. Il s'agit de la troisième visite de Son Excellence à l'étranger et de la première dans un État de l'Arctique depuis son entrée en fonction en juillet 2021. Elle a auparavant visité l'Allemagne et le Moyen-Orient.

