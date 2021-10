OTTAWA, ON, le 7 oct. 2021 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, Leurs Excellences la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada et Monsieur Whit Fraser effectueront une visite d'État dans la République fédérale d'Allemagne, du 17 au 21 octobre 2021, laquelle comprendra des escales à Berlin et à Francfort.

Cette visite aura pour but de renforcer les relations bilatérales entre le Canada et l'Allemagne et de représenter le Canada à la plus grande foire commerciale de l'édition au monde, la Foire du livre de Francfort, dont le Canada est l'invité d'honneur cette année.

À Berlin, Son Excellence rencontrera notamment le président Frank-Walter Steinmeier, la chancelière Angela Merkel et le maire de Berlin.

À Francfort, la gouverneure générale donnera le coup d'envoi de la Foire du livre et visitera le pavillon canadien. Le thème de l'année de l'invité d'honneur du Canada est « Singular Plurality - Singulier Pluriel », une expression qui vise à illustrer la culture de diversité du Canada, où chacun de nous est unique, mais lié en un tout à la fois par nos différences et par nos valeurs communes.

En tant qu'invité d'honneur, le Canada aura l'occasion de mettre en valeur son industrie de l'édition et l'immense contribution de ses auteurs et artistes sur la scène internationale. Le Canada fera également la promotion de la vente de titres canadiens en cette période où nous cherchons à stimuler notre secteur artistique et littéraire, qui a été particulièrement marqué par la pandémie.

Faits en bref

Il s'agira de la première visite internationale de Son Excellence en tant que gouverneure générale. La dernière gouverneure générale à effectuer une visite d'État en Allemagne a été la très honorable Adrienne Clarkson en 2001.

en 2001. La gouverneure générale joue un rôle important dans les relations internationales du Canada en se rendant à l'étranger pour des visites d'État, comme celle-ci, afin de renforcer les relations du Canada avec le monde et de promouvoir l'excellence canadienne.

La Frankfurter Buchmesse (Foire du livre de Francfort) accueillait chaque année près de 300 000 visiteurs en moyenne, avant la pandémie. Depuis 1949, elle sert de plaque tournante pour l'échange mondial d'idées par le biais de la littérature et d'autres contenus culturels.

Leurs Excellences ainsi que la délégation qui les accompagne et leur personnel subiront un test PCR pour le dépistage de la COVID-19 avant de revenir au Canada.

En tant que l'un des principaux négociateurs de la création du Conseil international de l'Arctique, Son Excellence a contribué à jeter les bases d'une collaboration entre les deux pays - le Canada, en tant qu'État arctique, et l'Allemagne, en tant qu'observateur permanent au Conseil - sur des projets arctiques axés sur l'action climatique, la biodiversité arctique et la durabilité.

