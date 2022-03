OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, se rendra au Moyen-Orient afin d'effectuer des visites de travail du 17 au 23 mars 2022.

La gouverneure générale effectuera une visite aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. Dans chacun de ces pays, elle rencontrera l'ambassadeur canadien, des membres des Forces armées canadiennes déployés dans la région ainsi que des chefs d'État et d'autres hauts dirigeants de ces pays, dans le but de renforcer nos relations bilatérales. En ces temps d'incertitude mondiale, il est de la plus haute priorité de préserver les relations internationales.

Aux Émirats arabes unis, la gouverneure générale représentera le Canada et sera une invitée d'honneur lors de la journée nationale du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï. La présence de Son Excellence à l'Expo 2020 aidera à promouvoir le leadership, l'innovation et les occasions du Canada dans toutes les sphères de la société, tout en démontrant l'importance de la collaboration entre les pays et les cultures.

Au cours de ses visites, Son Excellence offrira ses remerciements aux gouvernements des Émirats arabes unis, du Qatar et du Koweït pour leur rôle essentiel dans l'évacuation des Canadiens et des Afghans de Kaboul depuis le mois d'août, dans le cadre de l'effort global d'évacuation de l'Afghanistan. Lors de son passage au Koweït, elle visitera le camp Canada à la base aérienne d'Ali Al Salem en sa qualité de commandante en chef du Canada et elle y rencontrera les membres des Forces armées canadiennes basés dans ce pays à l'appui de l'opération IMPACT. Au Qatar, Son Excellence rencontrera des membres des Forces armées canadiennes en poste à la base aérienne d'Al-Udeid.

Cette visite à l'étranger sera la deuxième de Son Excellence depuis son accession au poste de gouverneure générale du Canada.

« La visite de Son Excellence aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït aidera à démontrer l'engagement du Canada à renforcer ses relations avec ses alliés et ses partenaires dans le monde en ces temps incertains. Sa participation à l'Expo 2020 permettra également de faire valoir la culture canadienne sur la scène internationale, et sa visite au camp Canada aidera à démontrer notre appui aux membres des Forces armées canadiennes, peu importe où ils sont en service. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Canada et les Émirats arabes unis entretiennent des relations étendues et profondes axées sur la prospérité de leur société, le renforcement de la sécurité régionale et mondiale et la contribution au développement économique et social des pays tiers, y compris le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

et les Émirats arabes unis entretiennent des relations étendues et profondes axées sur la prospérité de leur société, le renforcement de la sécurité régionale et mondiale et la contribution au développement économique et social des pays tiers, y compris le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. L'ouverture de l'Expo 2020 devait initialement avoir lieu à Dubaï en octobre 2020, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. L'Expo 2020 rassemble le plus grand nombre de pays participants de l'histoire de l'Expo, soit 192, chacun ayant son propre pavillon. La journée nationale du Canada à l'Expo est le 19 mars 2022.

Le Canada et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques ininterrompues depuis 1974. Cet État du Golfe est un important partenaire en matière de sécurité et un acteur diplomatique de premier plan dans la région.

et le entretiennent des relations diplomatiques ininterrompues depuis 1974. Cet État du Golfe est un important partenaire en matière de sécurité et un acteur diplomatique de premier plan dans la région. Le Qatar accueille le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) sur la base aérienne d'Al-Udeid à Doha , y compris les membres des Forces armées canadiennes qui soutiennent la Coalition mondiale contre Daech.

accueille le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) sur la base aérienne d'Al-Udeid à , y compris les membres des Forces armées canadiennes qui soutiennent la Coalition mondiale contre Daech. Le Canada et le Koweït entretiennent des liens bilatéraux étroits depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1965. Nos deux pays ont des points de vue et des intérêts communs dans plusieurs domaines, notamment ceux de la paix et de la sécurité, des affaires humanitaires, du commerce et de l'investissement.

et le Koweït entretiennent des liens bilatéraux étroits depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1965. Nos deux pays ont des points de vue et des intérêts communs dans plusieurs domaines, notamment ceux de la paix et de la sécurité, des affaires humanitaires, du commerce et de l'investissement. Le Koweït accueille des centaines de membres des Forces armées canadiennes à la base aérienne d'Ali Al Salem. La base aérienne, qui abrite le Camp Canada, est le centre de l'opération IMPACT.

