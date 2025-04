OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à 61 personnes lors d'une cérémonie qui aura lieu dans la salle de bal de Rideau Hall.

La cérémonie s'inscrira dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole 2025, qui se déroule du 27 avril au 3 mai. Par leur dévouement inlassable et désintéressé, les récipiendaires reconnus aujourd'hui ont non seulement amélioré leur communauté, mais ont aussi fait honneur au Canada.

Liste des récipiendaires présents à la cérémonie

Détails de la cérémonie :

Date : le mercredi 30 avril 2025

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille récompense les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiennes et de Canadiens de partout au pays, dans un large éventail de domaines. Tous les citoyens canadiens vivants qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur communauté, au Canada ou à l'étranger, sont admissibles.

