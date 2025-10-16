OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, recevra le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot de 2025 lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

En tant que commandante en chef, Son Excellence recevra un coquelicot de la part de M. Berkley Lawrence, président national de la Légion royale canadienne. Ils seront rejoints par M. Larry Murray, grand président d'honneur de la Légion royale canadienne.

Le grand public pourra se procurer des coquelicots à compter du 31 octobre, soit la première journée de la Campagne nationale du coquelicot.

Date : Le lundi 20 octobre 2025

Heure : 11 h (HAE)

Lieu : Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 (HAE) le jour de la cérémonie.

Des photos officielles seront fournies sur demande.

À propos de la Campagne nationale du coquelicot

Le coquelicot est porté pendant la période du Souvenir en hommage aux Canadiens et Canadiennes tombés au champ d'honneur. Chaque année, la Légion royale canadienne réalise la Campagne du coquelicot avec l'aide de milliers de bénévoles, afin de recueillir des fonds destinés à soutenir les vétérans et leurs familles.

