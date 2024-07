OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, présidera la cérémonie de passation de commandement du chef d'état-major de la défense des Forces armées canadiennes (FAC), qui passera du général Wayne Eyre à la lieutenante-générale Jennie Carignan, laquelle sera promue au grade de général le même matin.

À son arrivée, la gouverneure générale recevra les honneurs militaires et procédera à l'inspection d'une garde d'honneur. Au cours de la cérémonie, Son Excellence signera les attestations de passation de commandement et remettra le fanion des FAC à la générale Carignan, nouvellement nommée chef d'état-major de la défense. La gouverneure générale s'adressera également aux membres des FAC et aux invités.

Cérémonie :

Date : Le 18 juillet 2024

Heure : 10 h 30

Lieu : Musée canadien de la guerre, 1, place Vimy, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent assister à la cérémonie doivent être accrédités auprès de la tribune de la presse parlementaire.

Les médias intéressés peuvent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias du ministère de la Défense nationale à l'adresse : mlo‑ [email protected] .

. Les horaires pour l'arrivée des médias peuvent être fournis par le Bureau des relations avec les médias du ministère de la Défense nationale.

Liens connexes

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Ministère de la Défense nationale, Bureau des relations avec les médias, 613-904-3333, [email protected]