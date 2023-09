OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le 29 septembre 2023, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera l'activité L'art comme source d'apprentissage et de guérison, une discussion intergénérationnelle spéciale sur l'importance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVR) à laquelle participeront un survivant des pensionnats, une artiste et des jeunes de la région.

La discussion, qui commence à 10h00, comptera sur la participation de Meryl McMaster, artiste canadienne d'ascendance nêhiyaw (Crie des plaines, de la Nation crie de Red Pheasant), britannique et néerlandaise dont les œuvres racontent des récits autochtones et favorisent le rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones. Solomon Wawatie, Aîné et survivant des pensionnats, ainsi que Rachelle Metatawabin, de la Coalition autochtone d'Ottawa, parleront de leurs expériences dans un souci de sensibilisation. Les invités discuteront de l'importance de connaître l'histoire des pensionnats, de ce que signifie la réconciliation et de la manière dont l'art peut susciter une réflexion sur des enjeux nationaux majeurs.

Au cours d'une période de questions, des jeunes de trois écoles secondaires de la région d'Ottawa auront l'occasion d'approfondir leur compréhension de l'histoire du Canada. Les élèves et les enseignants rencontreront ensuite la gouverneure générale et Meryl McMaster pour participer à une activité pratique axée sur l'art et l'histoire, inspirée de l'œuvre Murmur, un triptyque photographique de l'artiste.

Une journée de sensibilisation et de réflexion

Tenue le 30 septembre, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation rend hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison et aux survivants des pensionnats autochtones, ainsi qu'à leurs familles et à leurs communautés. La commémoration publique de l'histoire douloureuse et des séquelles permanentes du régime des pensionnats est un élément essentiel du processus de réconciliation.

Depuis le début de son mandat, la gouverneure générale invite les Canadiens et Canadiennes à chercher à mieux connaître les peuples autochtones et à bâtir, à travers la réconciliation, une nouvelle relation fondée sur la compréhension et le respect.

Notes à l'intention des médias

Destinée à favoriser la réflexion et à approfondir la compréhension de la réconciliation, cette activité intergénérationnelle spéciale reflète la thématique de l'éducation de la JNVR pour 2023.

Renseignements supplémentaires

L'Aîné Solomon Wawatie , membre du Conseil traditionnel des Aînés anishinabe, a appris l'histoire des Anishnabek auprès de ses aînés. Après avoir subi sept années de maltraitance dans un pensionnat, Solomon est revenu dans sa communauté pour renouer avec ses racines. Il a appris des pratiques traditionnelles, comme le tannage du cuir, la fabrication de mocassins, la chasse, la pêche et le piégeage. En tant que conteur, Solomon s'emploie activement à perpétuer les traditions, la culture et la langue de ses ancêtres.

, membre du Conseil traditionnel des Aînés anishinabe, a appris l'histoire des Anishnabek auprès de ses aînés. Après avoir subi sept années de maltraitance dans un pensionnat, Solomon est revenu dans sa communauté pour renouer avec ses racines. Il a appris des pratiques traditionnelles, comme le tannage du cuir, la fabrication de mocassins, la chasse, la pêche et le piégeage. En tant que conteur, Solomon s'emploie activement à perpétuer les traditions, la culture et la langue de ses ancêtres. L'artiste Meryl McMaster , d'ascendance nêhiyaw (Crie des plaines de la Nation crie de Red Pheasant ), britannique et néerlandaise, est membre de la Première Nation Siksika. Elle est bien connue pour ses autoportraits grand format qui explorent les questions identitaires sous l'angle de la terre, des origines, de l'histoire et de la culture.

, d'ascendance nêhiyaw (Crie des plaines de la Nation crie de ), britannique et néerlandaise, est membre de la Première Nation Siksika. Elle est bien connue pour ses autoportraits grand format qui explorent les questions identitaires sous l'angle de la terre, des origines, de l'histoire et de la culture. Rachelle Metatawabin , de la Coalition autochtone d' Ottawa , s'appuie sur sa propre expérience pour parler des impacts intergénérationnels des traumatismes familiaux.

Au sujet de Murmur

Murmur [Murmure] (2013), impression jet d'encre sur papier

Meryl McMaster (Ottawa, ON, 1988)

Prêt du Centre d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

L'œuvre Murmur est inspirée du phénomène naturel des nuées d'étourneaux qui volent collectivement comme une seule entité. Dans ce triptyque, l'artiste se trouve au centre d'une nuée de milliers d'étourneaux faits de papier provenant de pages de livres d'histoire de l'Amérique du Nord. Avec cette œuvre, elle cherche à se réapproprier l'histoire et à exprimer son mécontentement à l'égard de la façon dont elle est véhiculée.

