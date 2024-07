ST. JOHN'S, NL , le 2 juill. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, lance une tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale à travers le pays.

La gouverneure générale est déterminée à faire tomber les barrières entre notre conception de la santé mentale et notre conception de la santé physique. La tournée comprendra quatre séances qui auront lieu dans différentes régions du pays au cours de la prochaine année. Chaque séance réunira des personnes de tous âges ayant vécu des expériences en lien avec la santé mentale, ainsi que des praticiens de la santé et des experts reconnus, afin de promouvoir les pratiques innovantes appliquées dans ce domaine, en particulier dans les régions éloignées, rurales et nordiques.

La tournée a été lancée aujourd'hui à St. John's, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. La gouverneure générale a assisté à un atelier sur le bien-être organisé par Lifewise Mental Health Peer Services, un organisme qui joue un rôle de premier plan dans la formation sur le soutien par les pairs. Elle a également participé à une table ronde sur la santé mentale avec des citoyens de l'Atlantique afin de mettre en lumière leur travail et la façon dont leurs programmes pourraient inspirer d'autres initiatives à travers le pays.

Elle visitera demain le centre de traitement de la dépendance aux opioïdes à Happy Valley-Goose Bay. Pendant cette visite, elle s'informera des besoins uniques des communautés éloignées en matière de santé mentale.

La tournée se terminera par une table ronde sur la santé mentale et le bien-être, à Rideau Hall. Cet événement, qui réunira des artisans du changement, des responsables publics et des participants de la tournée nationale, aura pour but de constituer un réseau national d'experts, de partenaires et de praticiens pluridisciplinaires animés d'une volonté commune de promouvoir la santé mentale au Canada.

Citation

« En tant que personnes et en tant que pays, nous devons accorder à la santé mentale la même importance qu'à la santé physique. En créant une plateforme qui permettra aux Canadiens et Canadiennes de parler de leurs expériences et des meilleures pratiques, j'espère instaurer un réseau de soutien, d'idées, de résilience et d'espoir. Ensemble, nous pouvons améliorer le paysage de la santé mentale dans tout le pays. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Notes à l'intention des médias

D'autres informations concernant l'accès des médias aux séances de la tournée et à la table ronde de clôture seront communiquées en temps opportun.

Les médias qui souhaitent recevoir des informations sur les événements et les activités liés à la priorité de la gouverneure générale sur la santé mentale peuvent manifester leur intérêt à l'adresse : [email protected] .

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]