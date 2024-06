OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle à Terre-Neuve-et-Labrador du 29 juin au 5 juillet 2024.

Dans le cadre de cette première visite officielle dans la province à titre de gouverneure générale, Son Excellence aura l'occasion de mieux connaître la riche histoire et la culture dynamique de Terre-Neuve-et-Labrador.

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale participera à deux commémorations militaires : le rapatriement d'un soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale et la célébration du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve. Son Excellence participera également aux célébrations du 75e anniversaire de Terre-Neuve-et-Labrador et de la fête du Canada.

La visite à Terre-Neuve-et-Labrador mettra en évidence les activités liées aux priorités de la gouverneure générale, notamment la réconciliation, la santé mentale, les changements climatiques et l'innovation. Elle rencontrera des leaders autochtones, lancera la tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, et soulignera les réussites de l'intégration du savoir autochtone à la science moderne dans la création de solutions durables à des défis urgents tels que les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Dans le cadre des visites officielles, la gouverneure générale a également l'occasion de rendre hommage et adresser des remerciements, au nom des Canadiens et Canadiennes, à des personnes qui se distinguent dans un large éventail de domaines.

Itinéraire

Note : L'horaire est indiqué en heure avancée de Terre-Neuve (HAT). L'itinéraire qui suit est sujet à des changements à court terme pour éviter toute entrave aux efforts de lutte contre les feux de forêt au Labrador.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Samedi 29 juin 2024

Promenade à St. John's

Tout au long de la journée, la gouverneure générale rencontrera des habitants et des propriétaires d'entreprise locaux afin d'en apprendre davantage sur le cachet unique et la riche histoire de la ville.

Dimanche 30 juin 2024

10 h

Cérémonie d'accueil officielle

La gouverneure générale sera accueillie par des dignitaires provinciaux, dont Son Honneur l'honorable Joan Marie J. Aylward, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. La gouverneure générale inspectera également une garde d'honneur.

Édifice de la Confédération

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h 15

Exposition en chapelle ardente d'un soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale

La gouverneure générale rendra hommage au soldat inconnu durant l'exposition en chapelle ardente.

Édifice de la Confédération

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h 30

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador

La gouverneure générale rencontrera Leurs Honneurs l'honorable Joan Marie J. Aylward, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, et M. Carl Thompson.

Édifice de la Confédération

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h

Rencontre avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et la Dre Allison Furey.

Édifice de la Confédération

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h 45

Visite à The Gathering Place

La gouverneure générale servira des repas au centre The Gathering Place, un organisme de santé communautaire qui aide les personnes dans le besoin en leur fournissant de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et dentaires ainsi que des services de soutien. Au cours de sa visite, la gouverneure générale en apprendra davantage sur les nombreux services que le centre The Gathering Place offre à ses bénéficiaires.

En savoir plus sur le centre The Gathering Place (en anglais seulement)

The Gathering Place

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

18 h 30

Dîner commémoratif annuel de Beaumont-Hamel

La gouverneure générale participera au dîner commémoratif annuel de Beaumont-Hamel et y prononcera une allocution. Ce dîner est une tradition de longue date destinée à honorer la mémoire des soldats qui ont marché vers Beaumont-Hamel à la veille de la bataille.

Garnison St. John's

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Lundi 1er juillet

10 h

Cérémonies officielles marquant le 100e anniversaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve et la réinhumation de la dépouille d'un soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale

La gouverneure générale participera à une cérémonie spéciale marquant le 100e anniversaire de la construction du Monument commémoratif national de guerre. Au cours de cette cérémonie, la dépouille du soldat inconnu sera placée dans une tombe spéciale pour représenter tous les Terre-Neuviens et Labradoriens dont la sépulture reste inconnue.

En savoir plus sur le rapatriement d'un soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale

Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve

OUVERT AUX MÉDIAS

15 h

Célébrations de la fête du Canada à la résidence pour retraités Alderwood Estates

La gouverneure générale célébrera la fête du Canada avec les résidents d'Alderwood Estates et leurs familles. Les résidents feront la démonstration de leurs talents, notamment en matière de chant et de danse.

Alderwood Estates Retirement Living, Witless Bay

OUVERT AUX MÉDIAS

Mardi 2 juillet

10 h

Cérémonie d'investiture au rôle de commissaire en chef honoraire de la Garde côtière canadienne (GCC)

La gouverneure générale sera investie du rôle de commissaire en chef honoraire de la GCC. Créé en 1976, ce rôle amène la gouverneure générale à participer à des cérémonies et des événements nationaux pour promouvoir le travail de la GCC concernant la sauvegarde de vies humaines et la protection de l'environnement marin.

En savoir plus sur la Garde côtière canadienne

Base de la Garde côtière canadienne, 250, chemin Southside

OUVERT AUX MÉDIAS

13 h 30

Atelier sur le bien-être avec Lifewise Mental Health Peer Services

La gouverneure générale participera à un atelier sur la santé mentale et le bien-être, et s'entretiendra avec les bénéficiaires et le personnel de Lifewise pour connaître leurs expériences et les effets positifs de cette organisation sur leurs vies. Lifewise est une organisation axée sur l'expérience personnelle qui offre un soutien par les pairs aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Son travail est un excellent exemple de pratique exemplaire en matière de soutien à la santé mentale.

Lifewise Mental Health Peer Services, St. John's Region, 70 The Blvd

En savoir plus sur Lifewise Mental Health Peer Services. (en anglais seulement)

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h 15

Table ronde d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale

Dans le cadre de ses activités liées à la question de la santé mentale, Son Excellence organisera une table ronde qui réunira des personnes ayant un vécu en la matière, des professionnels de la santé et des experts. Les participants feront part de leurs connaissances et échangeront sur les pratiques exemplaires, dans l'optique d'inspirer des programmes dans d'autres régions du Canada.

Lifewise Mental Health Peer Services, St. John's Region, 70 The Blvd

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

18 h 45

Réception organisée par la province de Terre-Neuve-et-Labrador

La gouverneure générale participera à une réception organisée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et y prononcera une allocution. Au cours de la réception, la gouverneure générale remettra également des distinctions honorifiques à des Canadiens et Canadiennes remarquables qui ont apporté d'importantes contributions au Canada.

Découvrez la liste des récipiendaires qui seront honorés lors de cette cérémonie spéciale.

The Rooms, 9 Bonaventure Ave

OUVERT AUX MÉDIAS PENDANT L'ALLOCUTION

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Mercredi 3 juillet

10 h 45

Visite du centre de traitement de la dépendance aux opioïdes

La gouverneure générale visitera le centre de traitement de la dépendance aux opioïdes pour découvrir les services et le soutien qui y sont offerts aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'opioïdes, ainsi qu'à leurs familles. Le soutien comprend la fourniture de médicaments, l'aide au sevrage et la prestation de conseils, ainsi que la formation à l'administration de la naloxone. Au cours de sa visite, la gouverneure générale participera à une séance de formation pour apprendre à administrer la naloxone en toute sécurité. La gouverneure générale écoutera aussi les témoignages de personnes qui ont bénéficié des services du centre.

Labrador Health Centre, 227 Hamilton River Road

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

15 h

Visite au Centre Pye sur les systèmes alimentaires de la région boréale nordique de l'Université Memorial

La gouverneure générale visitera le Centre Pye de l'Université Memorial, un centre qui, piloté par la communauté, se consacre à la recherche, à la formation, aux interactions communautaires, à la production et à la distribution dans le domaine des systèmes alimentaires nordiques dans la région. Le Centre Pye conjugue les systèmes de connaissances autochtones et locales pour améliorer la sécurité alimentaire et l'accès aux aliments frais dans la région, en particulier dans les zones nordiques.

En savoir plus sur le Centre Pye sur les systèmes alimentaires de la région boréale nordique de l'Université Memorial (en anglais seulement)

80 Mud Lake Road

OUVERT AUX MÉDIAS

Jeudi 4 juillet

10 h 30

Visite en compagnie des participants de Students on Ice de la nation innue et du programme des Gardiens autochtones

La gouverneure générale rencontrera de jeunes Innus et des gardiens. Au cours de sa visite à la réserve de parc national Akamiu-Uapishkᵘ-KakKasuak − Monts-Mealy, la gouverneure générale rencontrera de jeunes Innus qui participent actuellement à une expédition devant leur permettre d'acquérir des connaissances en sciences de la mer utiles à la gestion des eaux de la nation innue.

En savoir plus sur l'expédition 2024 de la Nation Innu Uinipekᵁ

Swallow Harbour

OUVERT AUX MÉDIAS

Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)

19 h 15

Rencontre avec la troupe de Come From Away

Après avoir assisté à une représentation de la comédie musicale Come From Away, la gouverneure générale rencontrera les acteurs et l'équipe de tournage, ainsi que certaines des personnes qui ont inspiré les personnages, afin de souligner les réalisations artistiques du Canada. Come From Away célèbre la douceur, la gentillesse et la générosité des Canadiens et Canadiennes, en particulier des habitants de Gander et des communautés environnantes de Terre-Neuve-et-Labrador, lors d'une situation de crise.

Smallwood Arts and Cultural Centre, 155 Airport Blvd, Gander

OUVERT AUX MÉDIAS

Vendredi 5 juillet

10 h

Visite de la 9e Escadre Gander

En tant que commandante en chef, la gouverneure générale rencontrera des membres des Forces armées canadiennes à la 9e Escadre Gander. Au cours de cette visite, la gouverneure générale découvrira également les services de recherche et de sauvetage que la 9e Escadre fournit à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le nord-est du Québec.

En savoir plus sur la 9e Escadre Gander

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon à Terre-Neuve-et- Labrador .

à Terre-Neuve-et- . Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire visant à permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

La gouverneure générale joue un rôle important en sensibilisant le public à différents enjeux et en mettant en valeur les communautés diversifiées et novatrices qui forment notre pays.

En tant que commandante en chef du Canada , la gouverneure générale soulignera également l'importance des militaires canadiens en rencontrant des membres des Forces armées canadiennes (FAC) de tout le pays.

