La gouverneure générale du Canada effectuera une visite aux Pays‑Bas et en Pologne

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra au Royaume des Pays-Bas et en République de Pologne, du 30 août au 2 septembre 2019.

Au cours de sa visite, la gouverneure générale rencontrera Sa Majesté le roi Willem‑Alexander des Pays-Bas, le premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas et le président Andrzej Duda de la Pologne. Elle soulignera la relation étroite que le Canada entretient avec les Pays-Bas et la Pologne, et la façon dont nos liens se sont resserrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fera également valoir l'importance de travailler ensemble pour défendre l'ordre international régi par des règles.

Aux Pays-Bas, la gouverneure générale assistera à un événement organisé à Terneuzen pour souligner le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut. Le Canada a joué un rôle clé dans cette bataille, qui a marqué une étape importante dans la libération des Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, la gouverneure générale remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à des lauréats néerlandais qui ont préservé les histoires des soldats canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Elle présentera également une décoration pour service méritoire à un capitaine néerlandais qui a servi aux côtés des Forces armées canadiennes.

La gouverneure générale se rendra ensuite en Pologne, où elle assistera à une cérémonie officielle à Varsovie marquant le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Elle présentera également une décoration pour service méritoire à un militaire actif de l'armée polonaise. Pendant son séjour, la gouverneure générale visitera le AstroCeNT Particle Astrophysics Science and Technology Centre et participera à une table ronde, où elle soulignera la façon dont le Canada collabore avec la Pologne et l'Europe dans le domaine des sciences.

Citation

« Le Canada entretient des liens étroits avec les Pays-Bas et la Pologne, fondés sur notre histoire et nos valeurs communes. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour faire avancer la sécurité des deux côtes de l'Atlantique et pour encourager la paix et la stabilité à travers le monde. Lors de cette visite, la gouverneure générale pourra discuter des façons dont nous pouvons relever les défis mondiaux les plus urgents et bâtir un avenir plus pacifique et plus prospère des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Julie Payette aux Pays-Bas et en Pologne. La dernière visite d'un gouverneur général dans ces deux pays avait été effectuée par le très honorable David Johnston en 2014.

Le Canada et les Pays-Bas entretiennent une relation dynamique qui repose sur des valeurs communes, des liens commerciaux étroits et une riche tradition militaire et royale. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes d'origine néerlandaise sont chez eux au Canada.

Les relations entre le Canada et la Pologne reposent sur de solides fondements historiques, qui sont enracinés dans une riche coopération militaire et des liens étroits entre les citoyens des deux pays. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes d'origine polonaise sont ici chez eux.

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne offre des opportunités de renforcer davantage les liens économiques bilatéraux entre les deux pays. Au cours de la première année de l'entrée en vigueur de l'AECG, les échanges commerciaux du Canada ont augmenté de 30,2 pour cent avec les Pays‑Bas et de 7,2 pour cent avec la Pologne.

Le Canada, les Pays-Bas et la Pologne sont des membres actifs des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et des diverses institutions judiciaires internationales ayant leur siège à La Haye.

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de personnes dans un large éventail de domaines et rend hommage au dévouement et à l'engagement des bénévoles.

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens et les Canadiennes qui ont accompli des actions exceptionnelles qui font honneur à notre pays. Elles ont été créées pour reconnaître les contributions remarquables dans différents domaines, de la défense des droits aux services de santé, en passant par la recherche et l'aide humanitaire.

AstroCeNT Particle Astrophysics Science and Technology Centre, mis sur pied dans le cadre du programme International Research Agendas de la Fondation pour la science polonaise, est un centre interdisciplinaire consacré à l'astrophysique des particules, plus particulièrement à l'étude de la matière noire et des ondes gravitationnelles.

