OTTAWA, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser ont conclu leurs visites de travail aux Émirats arabes unis (EAU), au Qatar et au Koweït. En cette période de bouleversements mondiaux, la visite a fait ressortir la pertinence et la nécessité de la diplomatie et de la coopération internationale.

Lors de ses rencontres avec des représentants du gouvernement des Émirats arabes unis visant à renforcer nos solides relations bilatérales, la gouverneure générale a fait valoir l'importance d'une collaboration internationale accrue en périodes de conflit. Elle a notamment rencontré Son Altesse le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï.

En tant que chef de la délégation de la Journée du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï, Son Excellence a prononcé un discours lors de la cérémonie officielle de la Journée nationale du Canada. Sur place, elle a recontré Son Altesse le cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Haut-commissaire des Émirats arabes unis pour l'Expo et ministre de la Tolérance des Émirats arables unis. Pour manifester sa solidarité envers le peuple ukrainien, elle a fait un arrêt au pavillon de l'Ukraine, où elle a laissé un message d'espoir qui se lit comme suit : « ajuinnata - ne jamais abandonner ».

Son Excellence s'est également entretenue avec des étudiants de l'Université canadienne de Dubaï et a pris part à une période de questions portant sur l'importance de la coopération internationale et le renforcement du pouvoir des femmes.

Au Qatar, la gouverneure générale a rencontré Son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et Son Excellence le cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar, dans l'optique de resserrer les relations bilatérales chaleureuses entre nos pays. Elle a eu aussi l'occasion de discuter de l'avenir de l'éducation à la Qatar Foundation. En sa qualité de commandante en chef du Canada, elle s'est également entretenue avec les membres des Forces armées canadiennes (FAC) en poste dans la région pour leur exprimer son soutien au travail qu'ils accomplissent à l'étranger.

Au Koweït, Son Excellence a rencontré Son Altesse le cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït, et Son Altesse le cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, premier ministre du Koweït, pour discuter des valeurs communes et de notre attachement au respect du droit international et au renforcement de la sécurité dans la région. Elle a visité Sadu House pour y découvrir la richesse et la diversité du patrimoine textile tissé koweïtien, et pour échanger avec des femmes du pays sur la préservation de ce patrimoine, l'éducation et l'innovation. Elle a également visité le Camp Canada pour y rencontrer des membres des FAC qui participent à l'opération IMPACT, le volet militaire de l'approche pangouvernementale du Canada au Moyen-Orient.

Pendant ses visites, la gouverneure générale a tenu à remercier les gouvernements hôtes pour leur contribution, l'an dernier, aux efforts d'évacuation du Canada en Afghanistan.

Citation

« La diplomatie consiste à tisser des liens entre des personnes qui peuvent contribuer à transformer ou à renforcer les relations entre les pays. Cette visite importante au Moyen-Orient s'est déroulée à un moment où le monde est en proie à un conflit et à l'incertitude. Chaque mot, chaque geste et chaque intention peuvent contribuer à l'édification d'un monde meilleur. »

- la gouverneure générale Mary Simon

Faits en bref

Ce fut la deuxième visite internationale de la gouverneure générale Simon effectuée à la demande du premier ministre depuis son installation.

Ajuinnata est un mot inuktitut qui veut dire « ne jamais abandonner » ou « persévérer face à l'adversité ». Cette notion est un thème central du mandat de la gouverneure générale.

