La gouverneure générale conclut sa visite en Islande

REYKJAVIK, Islande, le 15 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser ont conclu une visite de travail en Islande dans le cadre de l'Assemblée du Cercle arctique.

Cette visite a été une occasion privilégiée de renforcer les solides liens qui unissent le Canada et l'Islande, et de souligner le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au cours de sa participation à l'Assemblée du Cercle arctique, qui a accueilli plus de 2000 délégués du monde entier, notamment 115 personnes de la délégation canadienne, Son Excellence a réitéré l'approche du Canada dans l'Arctique et a abordé des enjeux prioritaires pour le Canada dans le Nord, notamment la coopération internationale, l'égalité des genres, la mobilisation des jeunes et la revitalisation des connaissances, des cultures et des langues autochtones.

Après avoir prononcé un discours liminaire, la gouverneure générale a pris part à un panel sous le thème : « Le leadership dans l'Arctique dans un contexte d'égalité des genres et de diversité ». Elle a également tenu des rencontres bilatérales avec d'autres personnalités mondiales qui participaient à l'événement, notamment Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, président de l'Islande; madame Katrín Jakobsdóttir, première ministre de l'Islande; et Son Excellence Alar Karis, président de l'Estonie.

À un moment où la région arctique subit les effets disproportionnés du réchauffement climatique et où le contexte géopolitique est de plus en plus complexe, la gouverneure générale a réaffirmé, par ses interventions à l'assemblée, la volonté du Canada, de concert avec d'autres alliés de l'Arctique, de préserver cette région comme un havre de paix et de stabilité régi par des normes convenues à l'échelle internationale.

Citation

« C'était vraiment inspirant de voir les enjeux portant sur l'Arctique -- des enjeux qui affectent toute la planète -- être abordés lors d'une tribune inclusive et novatrice rassemblant nations et alliés, ainsi que des peuples autochtones et non autochtones. Alors que j'étais autrefois la seule femme -- et la seule femme autochtone -- à être présente au débat, j'ai pu observer au cours des derniers jours, une nouvelle génération de leaders qui me remplit d'espoir pour l'avenir de l'Arctique. »

Gouverneure générale Mary Simon

Faits en bref

Ce fut la troisième visite que la gouverneure générale Mary Simon a effectuée à l'étranger depuis son installation à la demande du premier ministre.

Notes à l'intention des médias

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

Liens connexes

Avis aux médias : La gouverneure générale effectuera une visite en Islande - Itinéraire

Page d'activité : Visite de travail en Islande

Site web du Cercle arctique (seulement disponible en anglais)

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]