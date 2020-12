OTTAWA, ON, le 30 déc. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a annoncé aujourd'hui 61 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 1 Compagnon (C.C.), 13 Officiers (O.C.) et 47 Membres (C.M.). Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques au pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la dévouement unit nos collectivités.

Plus de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). Le superbe insigne blanc émaillé à six pointes qu'ils arborent symbolise notre patrimoine nordique et notre diversité, puisque chaque flocon de neige est unique.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions/distinctions-canadiennes/ordre-du-canada.

À propos de la Chancellerie des distinctions honorifiques

La Chancellerie des distinctions honorifiques reçoit et traite les mises en candidature proposées par le grand public. La Chancellerie des distinctions honorifiques administre plus de 30 distinctions différentes qui sont décernées chaque année à des Canadiens et Canadiennes émérites, notamment l'Ordre du Canada, les décorations pour actes de bravoure, les décorations pour service méritoire (division civile), la Médaille polaire et la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Toutes les candidatures proposées par le public font l'objet de recherches par la Chancellerie des distinctions honorifiques, après quoi elles sont présentées à des conseils et à des comités consultatifs indépendants tout au long de l'année. Les organes consultatifs examinent ces candidatures et formulent des recommandations à l'intention du gouverneur général en vue de la nomination des personnes concernées ou de l'attribution des distinctions.

Ce sont les Canadiens et les Canadiennes qui connaissent le mieux leur communauté. De ce fait, la Chancellerie des distinctions honorifiques les invite à se renseigner sur ses différents programmes et à proposer la candidature d'un membre exemplaire de leur communauté, d'un bénévole dévoué ou d'une personne qui améliore la vie de la population canadienne. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.gg.ca/fr/distinctions.

La liste des récipiendaires, avec de courtes citations, se trouve ci-dessous ou sur la page web suivante (avec photos) : https://www.gg.ca/fr/activites/2020/la-gouverneure-generale-annonce-61-nouvelles-nominations-au-sein-de-lordre-du-canada.

Une fiche d'information sur l'Ordre du Canada est jointe à ce communiqué.

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNON DE L'ORDRE DU CANADA

Robert Daniel Steadward, C.C., A.O.E.

Edmonton (Alberta)

Pour son engagement de toute une vie dans la promotion du mouvement paralympique à l'échelle mondiale.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

John Borrows, O.C.

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour ses travaux académiques portant sur les droits et les traditions juridiques des Autochtones qui ont eu une influence considérable au Canada et à l'étranger.

Helen M. Burt, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour ses recherches innovatrices sur les systèmes de libération des médicaments, pour son leadership à l'Université de la Colombie-Britannique et pour son engagement dans la communauté.

John Challis, O.C.

West Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution fondamentale aux domaines de l'obstétrique et de la gynécologie, ainsi qu'à la recherche et à l'innovation en matière de santé au Canada et à l'étranger.

Elizabeth A. Edwards, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour ses contributions fondamentales à la biorestauration et pour avoir renforcé la pertinence de la collaboration interdisciplinaire.

Peter E. Gilgan, O.C., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour son dévouement exceptionnel au secteur des soins de santé, au bien-être des enfants et au développement des communautés qui font de lui l'un des grands philanthropes canadiens.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

J. Edward Johnson, O.C.

Montréal (Québec)

Pour son rôle de premier plan au sein de l'un des plus grands groupes financiers du pays et pour sa gouvernance rigoureuse dans le domaine de l'éducation.

Daniel Heath Justice, O.C.

Halfmoon Bay (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution prolifique dans le domaine des études autochtones contemporaines au Canada et à l'étranger.



Vivian McAlister, O.C.

London (Ontario)

Pour sa contribution fondamentale et son leadership au sein des milieux chirurgicaux militaires et civils en tant que médecin, chercheur et professeur.

Antony David John Penikett, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution en tant qu'enseignant, négociateur et fonctionnaire, et pour son engagement en faveur des droits de la personne.

L'honorable Lynn Smith, O.C., c.r.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution importante et avant-gardiste au système juridique canadien en tant qu'avocate, professeure et juge.

Daniel John Taylor, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour ses réalisations en tant que chanteur d'opéra de renommée internationale et son implication dans le mentorat de la prochaine génération de chanteurs canadiens.

Yanick Villedieu, O.C., C.Q.

Saint-Antoine-de-Tilly (Québec)

Pour son illustre carrière de journaliste scientifique et son talent de vulgarisateur, ayant permis de démystifier la science pour des générations de Canadiens.

Lori Jeanne West, O.C.

Edmonton (Alberta)

Pour son leadership dans le domaine des greffes et des dons d'organes, notamment pour ses recherches révolutionnaires sur les greffes de cœur chez les bébés.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Mary S. Aitken, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses initiatives entrepreneuriales exemplaires dans le secteur financier et pour son dévouement à la réduction des disparités entre les sexes dans les entreprises canadiennes.

Yaprak Baltacıoğlu, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour ses précieuses réalisations au sein de la fonction publique canadienne et pour s'être distinguée en occupant plusieurs postes de cadre supérieur.

Arthur Frank-Art Bergmann, C.M.

Rocky View County (Alberta)

Pour sa contribution marquante à la scène musicale punk canadienne et pour ses propos inspirants afin de contrer les inégalités sociales, sexuelles et raciales.

Guy Berthiaume, C.M.

Laval (Québec)

Pour son leadership dans la préservation de notre patrimoine collectif et pour l'avoir rendu plus accessible à toute la population canadienne.

Myer Bick, C.M.

Côte Saint-Luc (Québec)

Pour son leadership exemplaire dans le cadre de campagnes de financement au profit d'établissements de santé et pour ses multiples contributions communautaires.

Carolle Brabant, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son leadership novateur à la tête de Téléfilm Canada et pour son soutien aux cinéastes de la diversité et de la relève.

Michael S. W. Bradstreet, C.M.

Vittoria (Ontario)

Pour son leadership dans le domaine de la protection des habitats naturels et pour ses initiatives innovantes en matière de conservation des oiseaux.

John W. Brink, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour la promotion et la préservation de la culture des Pieds-Noirs par le biais de ses rôles d'archéologue, de conservateur et d'auteur.

Barbara Elizabeth Butler, C.M.

Mahone Bay (Nouvelle-Écosse)

Pour sa contribution au monde musical de la Nouvelle-Écosse, notamment par la promotion de nombreux concerts à travers la province.

James Casey, C.M., M.S.M.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Pour son sens aigu des affaires dans le secteur manufacturier canadien, et pour son implication active dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la santé.

Brian Cherney, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement de toute une vie à la musique canadienne, en tant que compositeur de renommée internationale, professeur et érudit.

Gina Parvaneh Cody, C.M.

North York (Ontario)

Pour sa carrière de longue date comme ingénieure et femme d'affaires, et pour avoir été une pionnière dans l'avancement de la place des femmes dans ce domaine.

David Cooper, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour ses contributions novatrices à la photographie des arts de la scène au Canada et pour son rôle de mentor dévoué auprès des artistes émergents.

Michel Cusson, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son rôle dans l'évolution du jazz au Canada et pour sa contribution notable à l'industrie du divertissement.

Rita Davies, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership à la tête de plusieurs organisations culturelles et pour son dévouement inconditionnel au milieu des arts.

Serge Demers, C.M.

Lac-des-Aigles (Québec)

Pour ses recherches multidisciplinaires sur les écosystèmes marins et pour son leadership au sein de plusieurs organismes liés aux sciences de la mer.

Stanley Louis Dragland, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour son apport à la littérature canadienne en tant qu'écrivain, éditeur et rédacteur en chef, et pour sa brillante carrière de professeur d'anglais.

L. David Dubé, C.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour sa contribution au monde des affaires et pour ses multiples initiatives philanthropiques au sein de sa communauté.

Jacalyn Duffin, C.M.

Kingston (Ontario)

Pour son leadership en tant que professeure et ses activités de mentorat dans le domaine de l'histoire de la médecine.

John Grigsby Geiger, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses œuvres de fiction et ses ouvrages documentaires, et pour sa détermination à célébrer la diversité géographique, historique et patrimoniale du Canada.

Susan R. George Bahl, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution avant-gardiste dans les domaines de la pharmacologie moléculaire et de la neuroendocrinologie.

Vivek Goel, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution en tant que professeur et administrateur qui s'engage à faire progresser les services de santé publique, les soins de santé fondés sur des données probantes et l'innovation dans le domaine de la recherche.

Gary Gullickson, C.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour avoir fait progresser les communautés musicales et artistiques de Saskatoon en tant que chef de chœur réputé et formateur.

John Hartman, C.M.

Lafontaine (Ontario)

Pour avoir enrichi l'art contemporain au pays en donnant vie aux paysages naturels et urbains de sa pointe sèche, de son pinceau et de ses pastels.

Père James Lassiter Holland, C.M., A.O.E.

Edmonton (Alberta)

Pour son dévouement aux communautés autochtones à Edmonton et pour son engagement en faveur de la réconciliation et de l'inclusion.

Sally Horsfall Eaton, C.M., C.D.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership et son action philanthropique, notamment dans les secteurs des soins de santé et de l'éducation, et pour sa défense des personnes handicapées.

Raymond Ivany, C.M., O.N.S.

Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Pour son engagement soutenu au profit de l'enseignement supérieur et de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse en tant que bâtisseur communautaire hautement respecté.

Michael A. S. Jewett, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses innovations en oncologie chirurgicale qui permettent de sauver des vies et pour son militantisme en faveur de soins cliniques centrés sur le patient.

Aînée Carolyn King, C.M.

Première Nation des Mississaugas de Credit (Ontario)

Pour son expertise en matière de développement communautaire, pour sa défense des initiatives menées par les Autochtones et pour ses efforts visant à améliorer la compréhension de la population canadienne à l'égard des Premières Nations.

Robert Krell, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à notre compréhension de la violence ethnopolitique de masse, et pour ses actions en faveur des survivants de l'Holocauste.

Susan Keiko Langdon, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'industrie de la mode en tant que dirigeante, conseillère et enseignante et pour ses actions qui ont influé positivement sur la culture et l'économie du Canada.

Larry J. Macdonald, C.M.

Okotoks (Alberta)

Pour son leadership dans le milieu des affaires et au sein de la communauté, et pour son dévouement de longue date au bénévolat et à la philanthropie.

L'honorable Louise Mailhot, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution à la magistrature, notamment pour sa défense de l'égalité entre les sexes et la promotion des femmes dans le milieu.

Marilyn McHarg, C.M., O.Ont.

Dundas (Ontario)

Pour son expertise et son leadership dans les initiatives sanitaires mondiales au service des communautés mal desservies, notamment par l'intermédiaire de Médecins Sans Frontières.

Cheryl Lisa Meeches, C.M., O.M.

Première Nation de Long Plain (Manitoba)

Pour ses multiples contributions aux milieux sociaux et culturels du Canada.

Andrew T. Molson, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son implication dans le monde des affaires, et pour ses actions philanthropiques en soutien aux secteurs de l'éducation, des arts et de la santé à Montréal.

Geoffrey Molson, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Pour son leadership en tant que chef d'entreprise et pour sa contribution philanthropique, notamment par l'intermédiaire de la fondation familiale et d'autres organisations locales.

Morris Moscovitch, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution dans les domaines de la neuropsychologie clinique et des neurosciences cognitives, notamment ses recherches révolutionnaires sur la mémoire.

Ginette Noiseux, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son expertise de premier plan dans la scénographie et la conception de costumes, et pour ses efforts inlassables de mise en valeur des talents canadiens de la relève.

Leonard Pennachetti, C.M.

Beamsville (Ontario)

Pour son rôle clé dans le développement de l'industrie vinicole de l'Ontario et pour avoir stimulé le tourisme dans la région de la péninsule du Niagara.

Lloyd R. Posno, C.M.

Mississauga (Ontario)

Pour son dévouement de tous les instants envers des organisations à but non lucratif de premier plan et pour son attachement à la cause des jeunes autochtones.



Heather Ross, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution aux soins cardiaques au Canada en tant que clinicienne, spécialiste de la recherche translationnelle et chef de file du domaine.

Terry Salman, C.M.

West Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au secteur de l'exploration minière ainsi que pour ses généreux gestes philanthropiques et ses activités communautaires.

Brian Segal, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership dans le domaine de l'administration universitaire au Canada et pour son appui à de nombreuses initiatives de bienfaisance.

Douglas R. Stollery, C.M., c.r.

Edmonton (Alberta)

Pour ses vastes contributions au monde juridique canadien, pour sa défense des droits de la personne et pour son profond engagement communautaire.

Frances Westley, C.M.

New Hamburg (Ontario)

Pour sa contribution à l'étude et à la mise en application de l'innovation sociale au Canada et à l'étranger.

Frances Elizabeth Wright, C.M., A.O.E.

Calgary (Alberta)

Pour son engagement de toute une vie en faveur de l'égalité des droits et pour sa défense des groupes vulnérables et mal desservis.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C. souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C. souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M. souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Cérémonie d'investiture

Après leur nomination à l'Ordre du Canada, tous les Compagnons, Officiers et Membres sont invités à une cérémonie d'investiture, qui se déroule normalement en personne, et au cours de laquelle ils reçoivent leur insigne. Quatre cérémonies d'investiture sont généralement organisées chaque année pour des groupes d'environ 40 personnes investies.

En raison de la pandémie de COVID-19, les cérémonies d'investiture en personne ont été reportées indéfiniment, de sorte qu'un nombre important de récipiendaires n'ont pas pu participer à une cérémonie d'investiture. Dans ce contexte, le Bureau du secrétaire du gouverneur général a organisé, le 15 décembre 2020, une cérémonie virtuelle d'investiture réunissant six personnes nommées à l'Ordre du Canada afin de continuer à reconnaître les Canadiens exceptionnels dans un cadre qui respecte les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Les personnes investies de l'Ordre sont honorées dès l'annonce de leur nomination jusqu'au moment où elles reçoivent leur insigne. Elles ont en outre le droit de porter la barrette ou un emblème, des miniatures et des insignes de revers, ainsi que d'utiliser les initiales officielles.

La cérémonie d'investiture en personne est généralement un événement réservé aux récipiendaires, à leur famille et à leurs proches. Les médias sont habituellement invités à assister aux cérémonies d'investiture et pourraient être invités à participer à de futures cérémonies virtuelles d'investiture.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à œuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés à l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en raison de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, consultez notre site Web au http://www.gg.ca/distinctions.

