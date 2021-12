OTTAWA, le 29 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 135 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, dont 2 Compagnons (C.C.), 39 Officiers (O.C.), 1 Membre honoraire et 93 Membres (C.M.).

La liste des récipiendaires, accompagnée de courtes citations, peut être consultée à l'adresse suivante.

Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne lors de cérémonies qui auront lieu à des dates ultérieures.

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques de notre pays. Créé en 1967, il rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Plus de 7 500 personnes de tous les milieux ont été investies au sein de l'Ordre du Canada. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et toutes ont honoré la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui signifie « Ils désirent une patrie meilleure ».

Citation :

« Le Canada est un merveilleux pays qui est défini par la population qui le compose. Les personnes nouvellement nommées à l'Ordre du Canada sont des exemples remarquables du dévouement et des contributions exceptionnelles de Canadiens au bien-être de communautés de partout au pays, que ce soit sur le plan social, environnemental, scientifique, économique, culturel ou dans le domaine de la santé mentale et physique. Félicitations et merci à tous les récipiendaires. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

Les nominations sont effectuées par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada . Pour en apprendre davantage sur le programme de l'Ordre du Canada , visitez : www.gg.ca/fr/distinctions/distinctions-canadiennes/ordre-du-canada .

. Pour en apprendre davantage sur le programme de l'Ordre du , visitez : . Les récipiendaires de l'Ordre du Canada portent un superbe insigne blanc émaillé à six pointes qui symbolise le patrimoine nordique et la diversité du Canada , puisque chaque flocon de neige est unique.

portent un superbe insigne blanc émaillé à six pointes qui symbolise le patrimoine nordique et la diversité du , puisque chaque flocon de neige est unique. La gouverneure générale remet des distinctions honorifiques pour donner suite aux mises en candidature du grand public à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui administre plus de 30 distinctions différentes décernées chaque année à des Canadiens et Canadiennes émérites, notamment l'Ordre du Canada , les décorations pour actes de bravoure (qui célébreront leur 50e anniversaire en 2022), les décorations pour service méritoire (division civile), la Médaille polaire et la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à se renseigner sur ces différents programmes et à proposer la candidature d'un membre exemplaire de leur communauté, d'un bénévole dévoué ou d'une personne qui améliore la vie de sa communauté, de sa région ou de notre pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.gg.ca/fr/distinctions .

