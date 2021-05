MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Lors du 6e Gala de reconnaissance annuel, La Gouvernance au Féminin (LGAF) a décerné sa Certification ParitéTM --niveau Bronze, Argent, Or ou Platine-- à 58 prestigieuses organisations à travers le Canada en reconnaissance de leur engagement exceptionnel en faveur de la parité, de la diversité et de l'inclusion à tous les échelons dans leur milieu de travail.

En 2020, malgré la pandémie, un nombre record d'organisations d'envergure ont soumis leur candidature. Afin de célébrer ce remarquable succès, LGAF tenait hier soir, jeudi le 6 mai, son prestigieux Gala de reconnaissance annuel. Présentée par l'Association des banquiers canadiens et sous la coprésidence d'honneur de Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada et de Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, cette édition virtuelle a de nouveau rassemblé les têtes dirigeantes du monde des affaires et de la politique.

La Certification ParitéTM de LGAF -- la première à avoir été créée au Canada en 2017 avec le soutien pro bono de McKinsey & Company -- ne se penche pas uniquement sur la parité dans les organes décisionnels des organisations, mais également sur la préparation de la relève et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour permettre aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leur carrière. Avec le soutien de ses partenaires Accenture, Mercer et Willis Towers Watson, LGAF évalue et guide les entreprises engagées sur le chemin de la parité.

LGAF est fière d'avoir intégré une composante intersectionnelle à son évaluation, qui prend ainsi en considération les multiples facettes de la diversité et de l'inclusion. Rappelons que LGAF a lancé la Certification ParitéTM aux États-Unis en 2020 : outre les 58 organisations canadiennes qui revendiquent aujourd'hui ce statut, dont 8 au niveau Platine [énumération complète ci-après], il a été dévoilé lors du Gala que la société de téléconférence Zoom Video Communications est la première organisation américaine certifiée. Enfin, la multinationale française Société Générale, est la première organisation enrôlée des deux côtés de la frontière.

« Adopter et privilégier une approche fondée sur l'intersectionnalité est essentiel pour aborder la diversité et l'inclusion de manière holistique. Les organisations qui ont l'audace d'intégrer cette approche ne peuvent qu'en bénéficier, car elle a un impact positif sur leur innovation, leur pénétration de marchés, l'engagement de leurs employés, leur réputation et bien entendu sur leur performance financière. Je suis ravie de reconnaître les efforts supplémentaires déployés par ces leaders du monde corporatif pour accroître la diversité et l'inclusion dans leur milieu de travail. L'impact dévastateur de la COVID-19 sur les femmes et notamment celles issues des communautés noires, autochtones et de couleur nous rappelle le retard que nous accusions depuis le début. Faisons en sorte que les bouleversements auxquels nous sommes confrontés soient un catalyseur de changement, et alors qu'on parle d'une récession au féminin et d'une reprise au masculin, nous choisissions une reprise sur le thème de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.», Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

Les 8 organisations suivantes ont été honorées pour avoir obtenu la Certification ParitéTM niveau Platine : Accenture | Banque Nationale du Canada | CBC Radio-Canada | Mercer | Office national du film du Canada | Sodexo Canada | Sun Life | Ville de Montréal

Les 50 organisations suivantes ont été honorées pour avoir obtenu la Certification ParitéTM du niveau Bronze, Argent ou Or : ABB | Air Canada | Autorité des marchés financiers | Banque de développement du Canada | Bell | BNP Paribas | Bombardier | CAE | CAPREIT | Cascades | CNESST | Cominar | École de Technologie Supérieure | Exportation et développement Canada | Financière Fairstone | Garde côtière canadienne | Gildan | Intact Corporation financière | Investissements PSP | Investissements RPC | Ivanhoé Cambridge | JLL | Kruger Produits | L'École de gestion John-Molson, Université Concordia | Lavery Avocats | Loto-Québec | Marsh Canada | MEDICAGO | Morneau Shepell | Mouvement Desjardins | Norton Rose Fullbright | Pages Jaunes | Paysafe | Polytechnique Montréal | Pratt & Whitney Canada | Randstad Canada | Réseau de transport de la Capitale | Rio Tinto | Rolls Royce | SANOFI Canada | SAS Institute Canada | Schneider Electric | Société de transport de Montréal | Sollio Groupe Coopératif | TELUS | TMX | Université Bishop's | Université McGill | Via Rail Canada | Willis Towers Watson

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 avec pour mission de soutenir les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification ParitéTM, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin > https://lagouvernanceaufeminin.org/

En savoir plus sur la Certification Parité > https://certificationparite.org/

