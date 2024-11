NINGDE, Chine, 8 novembre 2024 /CNW/ - La Global Battery Alliance (GBA) a dévoilé aujourd'hui avec succès les résultats des projets pilotes Battery Passport 2024 lors de l'assemblée générale annuelle, qui s'est tenue à Shanghai et à Ningde. Dix consortiums, dirigés par les principaux fabricants de batteries au monde, ont mené à bien le plus important effort préconcurrentiel visant à établir un passeport harmonisé pour les batteries. En tant que membre de la GBA, CATL a soutenu cette initiative en dirigeant deux projets pilotes pour ses batteries Shenxing et CTP, franchissant une nouvelle étape vers des chaînes de valeur des batteries plus transparentes et plus durables.

1 2

En janvier 2023, la GBA a publié la première validation de principe du passeport de batterie au monde à Davos, en Suisse, lors de l'assemblée annuelle du Forum économique mondial. S'appuyant sur le lancement réussi en 2023, les consortiums ont travaillé avec sept fournisseurs de solutions numériques pour déterminer la provenance et le flux de sept matériaux, soit le lithium, le graphite (artificiel), l'aluminium, le cobalt, le cuivre, le phosphate de fer et le nickel.

Conformément aux règlements existants et aux normes volontaires, sept livres de règles ont été élaborés dans le cadre d'un processus multilatéral par la GBA, y compris les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et la conception circulaire.

Avec des passeports distincts pour ses batteries Shenxing et CTP, CATL a été l'une des premières entreprises à partager ses résultats des projets pilotes avec vérification des données par des organismes indépendants. Cette réalisation réaffirme l'engagement de CATL à fournir aux clients des solutions de batteries durables et de haute qualité. Avec une empreinte carbone globale de 49 kg d'éq. CO2/kWh dans les deux projets pilotes, CATL a démontré son dévouement à réduire les émissions tout au long du cycle de vie de la batterie. De plus, un solide rendement dans tous les critères de passeport de batterie souligne l'engagement de CATL envers la transparence, la traçabilité et la responsabilité environnementale. En accordant la priorité au développement durable, CATL vise à offrir de la valeur aux clients tout en contribuant à un avenir plus vert.

CATL demeure déterminée à développer des passeports de batteries GBA comme outil pour améliorer la transparence, la sécurité et la durabilité des produits. Cette initiative s'aligne sur la vision de développement durable de CATL, en favorisant la transparence de l'empreinte carbone des produits et du rendement ESG. En participant au développement et à la promotion du passeport de batterie de la GBA, CATL vise à contribuer à l'établissement de normes mondiales pour la durabilité de l'industrie des batteries, en comblant les lacunes réglementaires et en favorisant un avenir plus vert.

Au-delà des passeports de batterie, CATL s'efforce de contribuer activement à l'élaboration de normes et de pratiques exemplaires de l'industrie. Les neuf usines carboneutres et les outils novateurs de l'entreprise comme CCMS et CREDIT démontrent son engagement à réduire son empreinte environnementale.

Commentant le lancement, Inga Petersen, directrice générale de la GBA, a déclaré : « Nous sommes ravis des résultats des projets pilotes Battery Passport 2024 et nous félicitons toutes les organisations participantes pour cette réalisation majeure. Le fait que les principaux fabricants de cellules du monde mobilisent leurs chaînes d'approvisionnement, travaillent de façon préconcurrentielle et produisent des rapports sur les attentes harmonisées en matière de durabilité représente un engagement sans précédent à l'égard d'une plus grande transparence et d'une plus grande durabilité dans l'industrie des batteries, comme l'indique la vision 2030 de la GBA. »

Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de CATL, a déclaré : « L'avenir de l'industrie des batteries repose sur des efforts de collaboration visant à assurer la durabilité et la circularité. CATL est fière d'être à l'avant-garde de ces efforts. Grâce à notre participation à l'initiative Battery Passport et à notre engagement actif dans la GBA, nous façonnons un avenir plus durable pour le secteur des batteries. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551890/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551891/2.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]