MONTRÉAL, le 6 août 2024 /CNW/ - Les cobots sont de plus en plus présents dans les industries et la littérature scientifique propose divers outils pour gérer les risques en cobotique. Toutefois, un acteur clé est souvent négligé : l'intégrateur, qui est celui qui conçoit la cellule cobotique. Une nouvelle recherche de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), menée en collaboration avec des intégrateurs industriels, a permis d'identifier les éléments essentiels au processus d'intégration sécuritaire de cellules cobotiques.

La gestion des risques en cobotique : l’intégrateur au cœur de la sécurité (Groupe CNW/Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST))

Dans cette nouvelle étude, l'intégrateur est placé au cœur de sa méthodologie. « L'intégrateur est un acteur clé de la sécurité en cobotique, mais il est souvent oublié dans les méthodes de gestion des risques, explique Sabrina Jocelyn, chercheuse à l'IRSST. Notre recherche montre que la réussite d'une intégration sécuritaire des cobots exige une prise en compte attentive des variabilités liées à la tâche et à l'intégrateur. »

Cinq classes d'applications collaboratives ont été définies, allant de la collaboration au partage d'espace occasionnel sans collaboration. Ces classes permettent aux intégrateurs de mieux identifier les risques potentiels liés à une installation cobotique.

Un outil pour déterminer les limites d'une installation cobotique

Un outil pour déterminer les limites d'une installation cobotique est aussi proposé, en tenant compte des variabilités identifiées. Ces limites permettent de définir les conditions dans lesquelles l'installation peut fonctionner de manière sécuritaire. « Notre outil est un précieux atout pour les intégrateurs qui souhaitent démarrer leur analyse des risques pour concevoir des cellules cobotiques sécuritaires, souligne Sabrina Jocelyn. Il permet de prendre en compte les spécificités de chaque projet et de s'assurer que les mesures retenues pour réduire les risques seront en adéquation avec limites de l'installation cobotique. »

Les résultats de cette recherche ont des implications importantes pour la sécurité des travailleurs et travailleuses dans les industries qui utilisent des cobots. En outillant mieux les intégrateurs dans les démarches de gestion des risques en cobotique, on peut contribuer à réduire le nombre d'accidents liés à ces robots dits « collaboratifs ».

L'étude est disponible sur le site Web de l'IRSST.

Pour en savoir davantage sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Source : Noémie Boucher, Directrice des communications, IRSST, 514 258-4640, [email protected]