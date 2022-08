DARTMOUTH, NS, le 31 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à retirer les navires qui représentent une menace de pollution pour le milieu marin, qui nuisent aux collectivités côtières et posent un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens. La Garde côtière canadienne est fière d'annoncer qu'un autre grand navire dangereux a été retiré et qu'il n'est plus une menace pour le milieu marin.

Le bateau de pêche Hydra Mariner en acier et long de 38 mètres s'est échoué à Wrights Cove près de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, dans des conditions météorologiques défavorables, en janvier 2021. Le bateau a été évalué comme présentant un risque de pollution pour l'environnement. La collectivité locale et les équipes d'intervention environnementale ont été ravies de voir le bateau abandonné démantelé et remorqué avec succès en août 2022.

Avant les opérations d'enlèvement, un entrepreneur a vérifié l'absence de munitions explosives non explosées laissées par l'explosion du dépôt de munitions de la marine de Bedford, en 1945. Une fois que le site a été jugé sécuritaire, un autre entrepreneur a retiré tous les polluants récupérables du bateau, a préparé le site pour les opérations, et a commencé à démanteler le bateau sur place.

L'entreprise Marine Recycling Corporation a obtenu le contrat de démantèlement et d'élimination du F/V Hydra Mariner à la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. Le bateau démantelé a été transporté à l'installation de recyclage de l'entreprise à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour y être démantelé de façon appropriée.

« Je suis heureuse d'annoncer que les travaux sur le F/V Hydra Mariner sont terminés et que le site a été assaini grâce à la Garde côtière canadienne et aux entrepreneurs. Des navires comme celui-ci présentent des dangers pour la sécurité du public et le milieu marin. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à restaurer les lieux dans leur état antérieur. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Durant de mauvaises conditions météorologiques, les 16 et 17 janvier 2021, l'amarre du F/V Hydra Mariner s'est détachée, et le bateau s'est échoué sur le côté est de Navy Island à Wrights Cove, dans la région de Dartmouth , en Nouvelle-Écosse.

s'est détachée, et le bateau s'est échoué sur le côté est de Navy Island à Wrights Cove, dans la région de , en Nouvelle-Écosse. En mai 2022, la Garde côtière canadienne a lancé un appel d'offres afin de trouver des entrepreneurs capables d'éliminer en toute sécurité la menace de pollution posée par le F/V Hydra Mariner . Ce processus a été fermé le 30 mai 2022.

. Ce processus a été fermé le 30 mai 2022. À la suite de ce processus d'appel d'offres équitable et concurrentiel, un contrat a été attribué à l'entreprise Marine Recycling Corporation de la Nouvelle-Écosse pour démanteler et éliminer en toute sécurité le F/V Hydra Mariner de Wrights Cove. Marine Recycling Corporation est une entreprise maritime spécialisée dans le recyclage des navires. La valeur du contrat est évaluée à 1 737 100,00 $.

de Wrights Cove. Marine Recycling Corporation est une entreprise maritime spécialisée dans le recyclage des navires. La valeur du contrat est évaluée à 1 737 100,00 $. La Garde côtière canadienne est l'organisme responsable de la lutte contre la pollution causée par les navires et les menaces de pollution dans les eaux canadiennes.

Les pollueurs doivent utiliser leurs propres ressources pour lutter contre la pollution ou embaucher un fournisseur de services pour le faire en leur nom.

Si le pollueur est inconnu, incapable d'intervenir ou refuse de le faire, la Garde côtière canadienne agira rapidement pour contrer toute menace de pollution.

Le Canada suit le principe de « pollueur­payeur », selon lequel le pollueur est responsable des coûts liés aux dommages causés par sa pollution.

