OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne travaille en étroite collaboration avec ses partenaires chaque jour pour protéger les navigateurs, protéger l'environnement, et garder les voies navigables ouvertes. Ces partenariats à l'échelle communautaire, provinciale, territoriale, nationale et internationale sont essentiels pour fournir des services aux Canadiens. La Garde côtière canadienne cherche toujours à renforcer ces partenariats et, à ce titre, a récemment signé deux nouvelles ententes avec des partenaires internationaux.

Le 18 octobre 2024, la Garde côtière canadienne a signé un protocole d'entente avec l'Université maritime mondiale de Malmö, en Suède. Il vise à renforcer la collaboration en matière d'éducation, de formation et de recherche maritimes et océaniques. L'accord de cinq ans ouvrira la voie à des initiatives conjointes novatrices en matière d'études maritimes. Ce partenariat reflète un engagement commun envers la durabilité et la promotion de solutions innovantes pour l'industrie maritime mondiale.

Le Collège de la Garde côtière canadienne et la World Maritime University entretiennent des liens étroits, en tant que deux établissements d'enseignement maritime de calibre mondial. Ils travaillent ensemble dans le cadre de programmes d'échange, de transmission des données, et de projets pilotes conjoints, y compris la mise à l'essai de types de carburant de remplacement et respectueux de la santé pour les futurs navires du Canada et de la Suède.

Le 24 octobre 2024, la Garde côtière canadienne a signé un deuxième protocole d'entente avec l'International Group of Protection and Indemnity Clubs à Ottawa, en Ontario. Ce groupe est chargé d'assurer plus de 90 % des cargaisons mondiales en mer. L'accord mènera à une mobilisation plus rapide des représentants des propriétaires de navires lors d'incidents et, par conséquent, assurera une intervention plus efficace et efficiente en cas de futurs incidents de pollution marine.

Cela comprend le confinement et le nettoyage des rejets d'hydrocarbures et des substances dangereuses dans les eaux canadiennes. Le programme de conformité et d'application de la loi de la Garde côtière canadienne avise les propriétaires de navires de toute menace ou de tout danger de pollution, et s'assure qu'ils assument leurs responsabilités. Au besoin, la Garde côtière canadienne intervient pour gérer la situation, en utilisant une vaste gamme d'outils et d'équipements pour atténuer le danger, nettoyer le déversement, et atténuer toute éventuelle répercussion sur l'environnement.

« Ces partenariats avec la World Maritime University et l'International Group of Protection and Indemnity Clubs démontrent l'engagement de la Garde côtière canadienne à travailler en collaboration pour relever les défis cruciaux de l'industrie maritime. Qu'il s'agisse d'explorer des solutions de carburant de remplacement ou d'améliorer notre intervention en cas d'incident de pollution marine, ces accords renforcent notre capacité à protéger notre milieu marin, et à faire progresser l'éducation et la recherche maritimes - ensemble. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

