VICTORIA, BC, le 9 mai 2022 /CNW/ - Les stations saisonnières d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique rouvriront cette année le 20 mai 2022. Les quatre stations suivantes seront de nouveau opérationnelles cette année :

Garde côtière 509, baie Cortes, île Cortes

Garde côtière 508, Sointula , île Malcolm

, île Malcolm Garde côtière 507, baie Nootka

Garde côtière 504, baie Kelsey

Ces stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne sont stratégiquement situées pour réduire au minimum les pertes en vies humaines, les blessures, et les dommages matériels dans les zones où l'activité saisonnière sur l'eau est élevée. Les stations sont ouvertes chaque année de mai à septembre, et exploitent des embarcations rapides de sauvetage pneumatiques à coque rigide, avec des équipages de trois personnes.

La Garde côtière canadienne emploie des étudiants de niveau postsecondaire et des réservistes de la Marine d'un océan à l'autre dans le cadre du Programme d'embarcations de sauvetage côtier, pour offrir des services supplémentaires de recherche et sauvetage maritimes pendant la saison estivale intense de navigation. Cette année marque également le 50e anniversaire des activités des stations d'embarcations de sauvetage côtier en Colombie-Britannique. Depuis 1972, le Service d'embarcations de sauvetage côtier assure une couverture de recherche et de sauvetage sur des parties importantes de la côte, tout en formant la prochaine génération de leaders.

Comme toujours, il est possible de signaler les urgences maritimes 24 heures sur 24, 365 jours par année, en composant le numéro sans frais (au Canada) 1-800-567-5111 ou par radio maritime VHF sur le canal 16.

