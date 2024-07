VICTORIA, BC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne est responsable de nombreux phares partout au Canada qui contribuent à assurer la sécurité des voies navigables canadiennes. Parallèlement, la sécurité du personnel est la priorité absolue. Par conséquent, la Garde côtière canadienne a pris la décision difficile de cesser les fonctions de gardien de phare aux phares de la pointe Carmanah et de la pointe Pachena en Colombie-Britannique, en raison de risques pour la sécurité récemment identifiés. Les aides à la navigation aux deux sites continueront de fonctionner, et d'assurer la sécurité des marins et des autres utilisateurs, qui naviguent dans les eaux au large du sud-ouest de l'île de Vancouver.

Une étude géotechnique et une évaluation des risques géologiques ont révélé que de nombreuses installations des phares de la pointe Carmanah et de la pointe Pachena se trouvent dans une zone de vulnérabilité accrue. L'état du sol fait en sorte que l'utilisation de certaines installations n'est plus sécuritaire. Bien que la Garde côtière canadienne travaille avec Pêches et Océans Canada pour étudier les options à long terme pour les sites, la priorité est d'assurer la sécurité des gardiens de phare, qui seront évacués des bâtiments avant que les conditions hivernales ne posent d'autres défis.

Les deux tours du phare et les autres édifices patrimoniaux demeureront en place et seront sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada. Nous continuerons d'utiliser les aides à la navigation à partir des deux sites en utilisant les technologies modernes disponibles, comme l'énergie solaire et les phares automatisés.

Les gardiens de phare se verront offrir un autre poste à d'autres phares ou au sein de la Garde côtière canadienne. La Garde côtière canadienne est reconnaissante envers les nombreux gardiens de phare, qui ont travaillé aux phares de la pointe Carmanah et de la pointe Pachena au fil des ans.

Les phares de la pointe Carmanah et de la pointe Pachena présentent un intérêt culturel et historique pour les habitants de la Colombie-Britannique et du Canada, et surtout pour toute personne vivant dans la région, et les randonneurs qui empruntent le sentier de la Côte-Ouest. La Garde côtière canadienne travaille avec d'autres ministères et intervenants qui utilisent également les deux sites à des fins non liées à la Garde côtière canadienne, en vue de planifier les prochaines étapes.

La Garde côtière canadienne continue d'assurer la sécurité des marins sur la côte de la Colombie-Britannique avec plus de 3 500 autres aides à la navigation, 121 navires, 15 stations d'embarcations de recherche et sauvetage, quatre bases de sauvetage côtier, et cinq dépôts d'intervention environnementale.

Le terrain sous les phares de la pointe Pachena et de la pointe Carmanah n'est pas assez stable pour répondre aux besoins de la Garde côtière canadienne, et nuit à l'utilisation des phares. Par exemple : le bâtiment des treuils de service à la pointe Carmanah et son système associé ont été condamnés l'héliport de la pointe Carmanah a été condamné en raison du tassement du terrain

L'instabilité du terrain sous les stations de phare augmente également le risque d'un glissement de talus en cas de séisme important. Bien que des tremblements de terre se produisent dans toutes les régions du Canada , l'île de Vancouver est considérée comme ayant une forte probabilité de subir un tremblement de terre important.

, l'île de est considérée comme ayant une forte probabilité de subir un tremblement de terre important. Les options à long terme qui comprennent le coût de la stabilisation des deux sites ou du déplacement des bâtiments les plus à risque vers un terrain plus sécuritaire, sont en cours d'évaluation; cependant on s'attend à ce que ce soit complexe et cela pourrait être très onéreux.

Les technologies disponibles, comme l'énergie solaire, soutiendront le service continu de navigation pour les navigateurs et les autres utilisateurs. Depuis 2003, les phares automatisés de la pointe Carmanah et de la pointe Pachena sont déjà en utilisation.

Les vingt-cinq autres phares dotés de personnel sur la côte de la Colombie-Britannique poursuivront leurs activités normales dans le cadre du réseau d'aides à la navigation de la Garde côtière canadienne sur la côte de la Colombie-Britannique.

