DARTMOUTH, NS, le 29 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Darren Fisher, secrétaire parlementaire du ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour, a officiellement accueilli le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Capt Jacques Cartier dans la flotte, au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Une cérémonie à quai a eu lieu au port d'attache du navire, la base de la Garde côtière canadienne à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Le secrétaire parlementaire Fisher et la députée de Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab, étaient accompagnés pour l'occasion de Andy Smith, sous-commissaire à la Construction navale et au Matériel de la Garde côtière canadienne, et de Gary Ivany, commissaire adjoint de la Région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne. La cérémonie comprenait également la traditionnelle rupture d'une bouteille sur la proue du navire par la marraine du navire, Faith Scattolon.

Dans la tradition maritime, la personne parrainant le navire est une personne civile qui participe à une cérémonie de baptême du navire et qui s'intéresse continuellement aux opérations du navire. La Garde côtière canadienne est fière que Faith Scattolon soit la marraine du NGCC Capt Jacques Cartier. Mme Scattolon s'est jointe à Pêches et Océans Canada en 1981, et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la Direction générale des océans et la mise en œuvre de la Loi sur les océans dans les Maritimes. Ce succès l'a amenée à occuper des postes de haute direction au sein de Pêches et Océans Canada, pour finalement devenir directrice générale régionale. Elle est également une bénévole active au sein de sa communauté, ayant travaillé avec Special Olympics Dartmouth et d'autres organisations pendant de nombreuses années.

Le NGCC Capt Jacques Cartier, comme ses deux navires-jumeaux, le NGCC Sir John Franklin et le NGCC John Cabot, est un navire hauturier de science halieutique, équipé pour aider les scientifiques à recueillir et à analyser des données sur les écosystèmes marins du Canada, et sur les effets des changements climatiques. Le navire dispose d'une gamme complète de systèmes de pointe, y compris des chaluts de pêche de haute technologie et de quatre laboratoires scientifiques. En plus d'effectuer des travaux scientifiques clés, ce navire effectue également d'autres services essentiels tels que la recherche et le sauvetage, l'intervention environnementale, la sécurité maritime, et les missions humanitaires.

Citations

« Je suis honorée d'accueillir le NGCC Capt Jacques Cartier dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui vise à renouveler la flotte fédérale du Canada. L'investissement représenté par ce navire permet aux scientifiques d'avoir accès aux outils nécessaires, pour surveiller efficacement les pêches canadiennes pour les années à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le NGCC Capt Jacques Cartier, construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, aidera à fournir les outils modernes pour les sciences de la mer sur les côtes canadiennes, tout en soutenant, grâce à ses équipements, les interventions environnementales et les opérations de recherche et sauvetage. Avec de nouveaux navires comme celui-ci, nous veillons à ce que les employés dévoués de la Garde côtière disposent de l'équipement nécessaire pour effectuer leur travail. Bienvenue au NGCC Capt Jacques Cartier! »

Darren Fisher, secrétaire parlementaire du ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Aujourd'hui est une autre journée rayonnant de fierté pour la Garde côtière canadienne alors que nous saluons l'arrivée du dernier des trois nouveaux navires hauturiers de science halieutique dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Ces navires construits au Canada serviront de plates-formes scientifiques dédiées, permettant aux équipages de la Garde côtière canadienne et aux scientifiques de Pêches et Océans Canada de mener à bien leurs importantes missions. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Jacques Cartier était un explorateur des Maritimes et du fleuve Saint-Laurent au 16e siècle.

était un explorateur des Maritimes et du fleuve au 16e siècle. Le NGCC Capt Jacques Cartier a été accepté dans la flotte de la Garde côtière canadienne en novembre 2019, ce qui marquait la livraison du deuxième grand navire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

a été accepté dans la flotte de la Garde côtière canadienne en novembre 2019, ce qui marquait la livraison du deuxième grand navire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Les navires hauturiers de science halieutique sont la première classe complète de navires livrés par les chantiers navals Seaspan de Vancouver , dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale.

, dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale. Cette classe de navires hauturiers de science halieutique porte le nom d'explorateurs européens qui ont apporté une contribution importante aux débuts de l'histoire juste après l'arrivée des Européens au Canada .

. Les trois navires hauturiers de science halieutique sont maintenant en service sur les côtes est et ouest du Canada . Ils soutiennent la recherche scientifique telle que:

. Ils soutiennent la recherche scientifique telle que: les relevés de pêche et acoustiques concernant les poissons et les invertébrés



la collecte d'information sur l'abondance et la répartition des espèces marines



la collecte de données sur les écosystèmes marins et les effets de l'activité humaine sur les ressources halieutiques et la santé des écosystèmes

