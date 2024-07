BURIN, NL, le 30 juill. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité des eaux canadiennes et aider les navigateurs qui ont besoin d'aide. Fournir au personnel de la Garde côtière canadienne les navires dont il a besoin pour fournir ces services vitaux est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Burin, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour mettre en service le NGCC Barrington Bay. Le NGCC Barrington Bay est une embarcation de recherche et sauvetage à grand rayon d'action qui est en service à Terre-Neuve-et-Labrador depuis novembre 2023. Construit par Hike Metal Products Ltd de Wheatley, en Ontario, ce navire est la 15e embarcation de recherche et sauvetage de classe Baie livrée à la Garde côtière canadienne depuis 2017.

Comme le veut la tradition, un représentant a été invité à parrainer le navire pour son bien-être et son service continu, et à souhaiter au navire « bonne chance ». La cérémonie d'aujourd'hui comprenait le lancer d'une bouteille cérémonielle sur la proue du NGCC Barrington Bay par le commanditaire du navire, Jerry Wagg. M. Wagg est un résident de Burin ayant travaillé toute sa vie dans l'industrie maritime du Canada, et qui est bien connu du personnel régional de la Garde côtière canadienne.

L'inauguration du NGCC Barrington Bay marque une autre étape importante dans la construction et la livraison d'un total de 20 embarcations de recherche et sauvetage. Cette réalisation est une étape importante pour fournir à la Garde côtière canadienne de l'équipement sécuritaire, moderne et de fabrication canadienne. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada investit dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, et dans la création d'emplois dans l'industrie de la construction navale et le secteur maritime du Canada.

À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars en contrats fédéraux dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises partout au Canada. De ce montant, 5,38 milliards de dollars sont liés à des contrats pour la Garde côtière canadienne.

Citations

« Je suis ravie de me joindre à la Garde côtière canadienne pour accueillir aujourd'hui officiellement le NGCC Barrington Bay dans sa flotte. Ce navire à la fine pointe de la technologie améliore la capacité de la Garde côtière canadienne de servir les Canadiens en mer, et a propulsé de l'avant notre industrie maritime grâce à sa construction. Cet ajout est particulièrement important pour les Terre-Neuviens, dont la vie et les moyens de subsistance sont profondément liés à l'océan. Le NGCC Barrington Bay assurera une sécurité et un soutien accrus pour la communauté maritime à Terre-Neuve et au-delà. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il est essentiel de veiller à ce que les pêcheurs et les plaisanciers soient en sécurité sur l'eau à Terre-Neuve-et-Labrador. Le NGCC Barrington Bay est un atout et le bienvenu à Burin, et j'ai hâte de voir la Garde côtière canadienne continuer d'accroître ses capacités de recherche et sauvetage dans notre fière province de l'Atlantique. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity

« Aujourd'hui, nous accueillons officiellement un autre navire de recherche et sauvetage dans la flotte de la Garde côtière, marquant ainsi un jalon important dans notre travail visant à renouveler notre flotte, et à rebâtir notre industrie de la construction navale, grâce à la Stratégie nationale de construction navale. Cet investissement dans le NGCC Barrington Bay permettra aux équipages de recherche et sauvetage de disposer de l'équipement de pointe leur permettant de servir les Canadiens de manière sécuritaire, efficiente et efficace.»

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'inauguration du NGCC Barrington Bay marque un grand jour pour notre personnel et pour tous les marins dans les eaux canadiennes. Le fait d'avoir des navires de recherche et sauvetage novateurs comme le NGCC Barrington Bay au sein de notre flotte, ne fait que renforcer notre capacité à fournir des services vitaux à la population de Terre-Neuve-et-Labrador. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

En 2018, Chantier Naval Forillon Inc. de Gaspé, au Québec, et Hike Metal Products Ltd, de Wheatley , en Ontario , ont obtenu chacune la construction de quatre nouvelles embarcations de recherche et sauvetage de classe Baie, en plus du contrat existant attribué en 2015 pour construire six embarcations de recherche et sauvetage de « classe Baie » chacune. La valeur totale des contrats pour ces embarcations de recherche et sauvetage est de 180 millions de dollars.





, en , ont obtenu chacune la construction de quatre nouvelles embarcations de recherche et sauvetage de classe Baie, en plus du contrat existant attribué en 2015 pour construire six embarcations de recherche et sauvetage de « classe Baie » chacune. La valeur totale des contrats pour ces embarcations de recherche et sauvetage est de 180 millions de dollars. Les embarcations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne de classe Baie sont spécialement conçues, équipées et dotées d'équipages, pour intervenir en cas d'incidents de recherche et sauvetage en mer. Ces navires peuvent se redresser automatiquement et opérer jusqu'à 100 milles marins de la côte, en maintenant un état de préparation maximal de 30 minutes en tout temps, avec une capacité typique d'intervenir sitôt une alerte reçue.





Les embarcations de recherche et sauvetage à grand rayon d'action de la Garde côtière canadienne sont appelées de « classe Baie », car chacune d'elles porte le nom d'une baie canadienne en vertu de la Politique relative aux noms des navires .





La Garde côtière canadienne assure la sécurité des voies navigables pour les navigateurs, protège le milieu marin, et répond à environ 6 000 demandes d'aide maritime chaque année.





À ce jour, 18 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cela comprend 16 embarcations de recherche et sauvetage et deux navires hydrographiques et de sondage de chenal.





La Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement des flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne. La Stratégie veille à ce que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada , en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en optimisant au maximum les avantages économiques partout au pays.

